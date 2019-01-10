Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Поклонники британской монархии уверены, что в большой семье скоро произойдет пополнение, и даже делают ставки.
Четвертый ребенок станет шестым в очереди на трон. Фанаты уверены, что супруги последуют примеру королевы Елизаветы II, у которой тоже четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард. Однако пока никто из поклонников не представил очевидных доказательств.
Кейт Миддлтон носит обтягивающую одежду и не пытается скрыть живот. Герцогиня часто появляется на публике и посещает официальные мероприятия. Когда она была беременна, страдала от утренних болей и проводила много времени дома.
Принцу Луи исполнилось только восемь месяцев, и вряд ли супруга Уильяма смогла так быстро восстановиться. Герцог и герцогиня стараются придерживаться возрастной дистанции между рождением детей. Так что необходимо подождать как минимум два года до появления четвертого ребенка.
Однако фанатам Кейт Миддлтон не стоит огорчаться. Герцогине исполнилось 37 лет, и у нее есть достаточно времени, чтобы родить еще одного наследника.
Поклонники ищут доказательства
Телеведущая отдыхает в Омане
Актеру пожелали скорейшего выздоровления
Ведущая убеждена, что нужно взять себя в руки