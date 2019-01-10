Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты

Дочери состоятельных родителей Кейт Миддлтон после замужества с принцем Уильямом приходится соблюдать режим жесткой экономии. Сколько тратила любимица британцев до свадьбы и как сократились ее расходы после приема в королевскую семью – подсчитали дотошные журналисты к 37-му дню рождения герцогини Кембриджской.

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