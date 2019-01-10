Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
Родители Кейт Миддлтон владеют фирмой "Party Pieces", которая занимается доставкой товаров для праздников. Компания успешно развивалась и до того, как семья стала популярной благодаря королевскому роману старшей дочери, а сейчас оценивается в 50 миллионов долларов.
Кейт училась в колледже Мальборо, затем в Сент-Эндрюсском университете, где и встретила Уильяма. До замужества она мечтала стать фотографом и путешествовать – она могла себе это позволить. Роскошную квартиру в Челси, которую Миддлтон делила с сестрой Пиппой, сейчас выставили на продажу – недвижимость оценили приблизительно в 3 миллиона долларов.
Став супругой Уильяма, Кэтрин лишилась свободы делать то, что заблагорассудится. Ежегодно британские таблоиды подсчитывают сумму, спущенную британкой на наряды. Так, за 2017-й на платья и шляпки ушло 164 тысячи долларов – около 10 миллионов рублей. Герцогиня выбирает наряды от Alexander McQueen, Chanel и Cartier.
Однако брендовые вещи Миддлтон надевает неоднократно, чем вызывает критику со стороны наблюдателей. А чаще герцогиня предпочитает одежду демократичных марок. Рассказывают, что жена Уильма в магазинах сразу направляется в отдел с максимальными скидками. Ее излюбленное платье в горошек из Asos стоит 39 долларов, пестрые брюки от Gap – 30 долларов, а розовый наряд Topshop вместе с бижутерией – 100 долларов.
Кроме того, Миддлтон приходится соблюдать правила, общие для всех членов королевской семьи. Ей нельзя раздавать автографы, есть мидии и устрицы и демонстрировать чувства к мужу. Также запрещено ярко красить ногти - получишь чувствительный нагоняй от королевы Елизаветы II.
Кейт Миддлтон нельзя вести соцсети и играть в "Монополию" – эта игра при дворе считается слишком жестокой. Миддлтон также нельзя голосовать и вообще быть причастной к политике, пишет "Экспресс-газета".
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