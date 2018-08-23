Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой

Поклонники Бузовой в ожидании нового реалити-шоу с участием Ольги. Сезон отснят. Станет ли проект "Замуж за Бузову" знаковым для телеведущей – узнали Dni.Ru.

"Карты мне говорят, что Бузова вообще в ближайшее время не собирается замуж. По карме у нее есть брак впереди, и рождение детей тоже. Но сейчас эта "кармичность" не совпадает с ее желанием", – сообщила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Участие ее в программе, это конечно же игра. Все будет ярко, красиво и, безусловно, зрелищно. Шоу Быть! Все будет сделано достойно и с размахом, однако никакой искренности на этом проекте ждать не приходится", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Смотреть шоу будет огромное количество людей, да и сама Ольга будет очень довольна участием в нем. Однако, по словам гадалки, певица идет туда не за мужем. "Бузова считает себя самодостаточным человеком и сейчас у нее даже нет мыслей о замужестве, так как телеведущая банально не хочет ограничивать себя ни в чем. Брака ей в скором времени не видать, - уверена таролог.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Авг 2018 в 7:50 PDT

"Но есть одно "но". Она выберет себе человека на проекте и даже будет разыгран роман между ними. К этой истории она отнесется очень серьезно, не исключен роман вне съемок на проекте, который подведет пару к решению о свадьбе. Но на этот серьезный шаг Бузовой не хватит духа, и свадьбу придется отложить. А вот своего будущего мужа она встретит позже, и в этих отношениях решение не за Ольгой, а за человеком, который захочет видеть ее рядом, в качестве своей спутницы по жизни", – резюмировала Абравитова.