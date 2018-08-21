Бузову поймали на наглом вранье

Ольга Бузова обманула всю Россию. Телеведущая играет на экране "блондинку без мозгов", тогда как в жизни она – расчетливый стратег. Тайные стороны жизни Бузовой раскрыла бывший PR-агент телезвезды.

Контракт телеканала ТНТ с Бузовой рассчитан до 2025 года. На Ольгу работают около 30 человек, ее график расписан на год вперед, а общий доход превышает 40 тысяч евро в месяц – это около 3 миллионов рублей.

"Как-то в разговоре Оля сказала мне: "Когда я высосу все здесь, я уже буду главной звездой России и все каналы будут стоять в очереди за моим вниманием", – рассказала экс-пиарщица звезды.

Женщина работала с Бузовой три года. По ее словам, за это время стало ясно, что Ольга страдает раздвоением личности, причем пришла к этому целенаправленно. "Дуры не рубят миллионы. Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только в эфирное время", – оценила своего бывшего шефа PR-агент в интервью телеканалу "360".

Любовные отношения с участником "Дома-2" Романом Гриценко были личной инициативой Ольги. Она не согласовала свои действия с редакторами передачи, которые обычно прописывают все роли и ходы. В результате Бузовой удалось значительно повысить рейтинг эфиров.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Авг 2018 в 7:50 PDT

По словам PR-агента, "сорвать джекпот" Бузовой удалось с уходом с телестройки Ксении Собчак. Ольга поставила перед руководством ТНТ условие: либо она становится главным лицом проекта, либо покидает его. Каналу пришлось пойти у нее на поводу – так как он не мог потерять сразу двух "символов" "Дома-2".

Сейчас в Бузову вкладывают спонсорские деньги канала и получают прибыль в двойном размере. Ее официальная зарплата в качестве ведущей телестройки – 380 тысяч рублей. Другие ведущие проекта получают около 100 тысяч. По данным агента, все остальные доходы Ольга делит с каналом ТНТ, включая прибыль от рекламы в Instagram.