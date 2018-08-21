"Деревенская матрешка и колхоз": Бузова утерла нос Костенко

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подверглась критике в Сети. Известный блогер Лена Миро усомнилась в интеллектуальных способностях молодой мамы.

Все началось с того, что Анастасия опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует с белоснежной коляской и подругой на борту ресторана-яхты "Чайка". Счастливые девушки запечатлены в нежных платьях пастельных оттенков. "Сегодня наша Милана приобрела свою святую покровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом", – написала Анастасия в Instagram.

По мнению Миро, пост Костенко "раскрывает всю суть ее (Анастасии. – Прим. ред.) черепушки – черепушка простенькая, но с большими претензиями". Блогер сообщила в своем "ЖЖ", что не общается с людьми, у которых в лексиконе есть слово "кума", так как "не дружит с быдлом".

"Кума" – ужасающе просторечное слово. Человек, который чувствует русский язык хотя бы минимально, не использует в речи слова "кум", "кума", "кумовья", как не использует он слово "мяско" или, скажем, "спать" в значении "****" (заниматься сексом. – Прим. ред.)", – обосновала свою позицию Лена.

Также скандальный блогер заявила, что употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов применительно к именам недопустимо для приличного человека, да и называть детей необычно – тоже безвкусица: "Детям колхозники склонны давать имена вычурные. Вот и Тарасова нарекла дочку не Катей и не Юлей, а Миланой".

Вдобавок блогер сравнила Анастасию с экс-супругой Тарасова, телеведущей Ольгой Бузовой. По мнению Лены, бывшая жена спортсмена с легкостью утрет нос нынешней. "Бузова, конечно, не Эйнштейн, но новая жена колченогого футболиста Тарасова – совсем уж запредельный колхоз. На фоне этой деревенской матрешки даже Оленька-голенька выглядит относительно цивилизованной женщиной", – рассудила острая на язык Миро.