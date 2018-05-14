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Гороскоп

Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Несмотря на то, что многие пользователи интернета считают, что Лера Кудрявцева на самом деле не беременна, а фото с округлившимся животом сделаны с целью пиара, видимо, Лера на данный момент действительно в положении. Об этом Dni.Ru заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова
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"Комментарии пользователей вероятно основаны на том, что телеведущей 46 лет, и в этом возрасте забеременеть и благополучно родить женщинам удается не всегда. Но я хочу успокоить поклонников телеведущей: беременность и роды пройдут успешно", – сказала она корреспонденту Dni.Ru. 

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

По словам гадалки, у Леры и ее мужа Сергея Макарова родится прекрасная здоровая девочка. "Это будет ребенок с положительной кармой: она придет в этот мир добрым человеком. Девочка будет не лишена талантов и ее ждет успешный жизненный путь. Что касается самой Леры, то для нее и ее супруга это большое и радостное событие, которое подарило паре заряд вдохновения, – уверена Кажетта. – Хочу отметить, что их отношения, несмотря на долгую совместную жизнь, не потеряли свою яркость, их чувства не ослабели, даже наоборот – с годами они становятся все ближе друг к другу. Муж Леры Игорь Макаров просто создан для семьи, жена и дети для него – самая большая ценность.

Ахметжанова добавила, что в ближайшие три года ведущую ждут большие успехи. "Затем, как ни печально – потеря кого-то из близких", – предупредила ясновидящая, тем самым подготовив Кудрявцеву к тяжелому удару. "Этот эпизод ей помогут пережить супруг и дети", – подчеркнула она.

"Хочу отметить, что это не последний ребенок в их семье. Лере по судьбе выпадает два родных ребенка, но я четко вижу, что пополнение еще случится, поэтому скорее всего, пара усыновит еще одного ребенка", – добавила Ахметжанова. 

14 мая 2018, 20:37

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