Беременную Леру Кудрявцеву поймали на обмане

Недавно хоккеист Игорь Макаров обнародовал фото своей беременной супруги Леры Курявцевой. Однако народ не поверил, что 46-летняя телеведущая ждет ребенка.

В Сети из-за публикации разгорелся скандал. Часть поклонников Леры настаивает, что телеведущая имитирует беременность. Они убеждены, что округлившийся живот Кудрявцевой – накладной.

Как фоловеры смогли это определить – загадка. Ведь на фото телеблондинка запечатлена в свободном светлом платье и плаще в тон, ботинках на плоской подошве и с распущенными волосами. При таком наряде даже контуров живота не видно, лишь нечеткие округлости. Но народу отсутствие фактов не помешало уверенно высказывать свои мысли.

"Хаха))) фото-обманка!!!" "От куда народ взял что Лера беременна??? Потому что у неё платье раздуло??? Сума сойти", "беременность она просто имитирует, а вынашивает скорее всего суррогатка", "Интересно она правда беременна или делает вид,в то время когда суррогатная мать вынашивает их ребенка?" "Живот неправдоподобный. И лицо тоже не беременной женщины", "Еще одна Ксения Собчак. С накладным животом?", "А зачем выносите накладной живот?" – написали пользователи Сети в комментариях под фото.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 9 Май 2018 в 7:56 PDT

Лера на эти сплетни ничего не отвечает, как и не комментирует другую информацию о своей беременности. Напомним, что первым о скором прибавлении в семье Кудрявцевой сообщил Андрей Малахов. "Лера собирается снова стать матерью", – заявил известный телеведущий.