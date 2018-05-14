Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука

У телеведущей двойная радость. Мамой и бабушкой она станет одновременно.

Новость о том, что Лера Кудрявцева готовится во второй раз стать мамой, взволновала поклонников. Но оказалось, что телеведущая родит вместе со своей невесткой – телеведущая ждет появления внука на свет.

О личной жизни 28-летнего сына Кудрявцевой Жана до этого времени мало что было известно. Но как выяснили "7Дней", его возлюбленная Анастасия находится на последних месяцах беременности. Молодые люди уже знают пол будущего ребенка – это будет мальчик. "Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества", – рассказала одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын Кудрявцевой.

Что же касается самой Леры, то, несмотря на возраст, она хорошо переносит беременность. Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий телеведущий. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. В последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи".

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 9 Май 2018 в 10:23 PDT

Получается, что внук Кудрявцевой будет расти и дружить вместе с ее сыном. У Аллы Пугачевой, кстати, внучка и младшие дети почти ровесники.