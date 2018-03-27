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Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова

Федор Добронравов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
На днях стало известно о срочной госпитализации популярного комедийного актера Федора Добронравова. Артисту провели срочную операцию, и, как утверждает таролог Марианна Абравитова, ухудшения в его состоянии не предвидится.
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"Его нахождение в больнице временное. Скоро все стабилизируется, он придет в форму. Это не какое-то критическое заболевание, и ухудшения не будет", – успокоила обеспокоенных поклонников Федора Добронравова специалист. Ясновидящая Марианна Абравитова высказала уверенность, что скоро артист вернется на сцену и порадует фанатов новыми ролями.

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 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Таролог отметила неуемную творческую энергию Добронравова. "Сам по себе он источник энергии и вдохновения. Он постоянно рвется в бой, так сказать. Он что-то бесконечно делает. Тут и стихи, и книги, песни – крайне одаренный человек. Как личность невероятно многогранный. То, что он вообще оказался в больнице, его вина отчасти. Он очень эмоциональный, все пропускает через себя. Все принимает очень близко к сердцу. Живет постоянно в тонусе", – объяснила Абравитова.

Специалист отметила высокую тревожность актера и заявила, что у него комплекс отличника. Собственно, от излишней нервозности Добронравов и попал в больницу. "Я хочу сказать, что этот момент заставит его пересмотреть отношение к миру и к себе в том числе. Он выберет другой ракурс на жизнь и пересмотрит свое отношение ко всему. Эта больница станет как своего рода звоночек. Чтобы он не выгорел, то ему нужно снизить свои эмоции вниз. Не все требует такого решения", – отметила ясновидящая.

Напомним, Федор Добронравов почувствовал недомогание еще 17 марта. У артиста нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. В одной из столичных клиник ему сделали операцию.

27 марта 2018, 22:00

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