Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию

Журналисты сообщили тревожные вести о здоровье звезды юмористического шоу "6 кадров" Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию.

Федор Добронравов перенес срочную операцию. Как сообщает Пятый канал, жизни комедийного актера ничего не угрожает, его ждет длительный курс восстановления.

Популярному артисту стало плохо еще 17 марта, отметил источник. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. По некоторым данным, он перенес инсульт. С неутешительным диагнозом актер был доставлен в подмосковную больницу, а затем переведен в столицу. Здесь ему и сделали операцию.

Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько из сериала "Сваты" и работе в скетч-шоу "6 кадров", в 2016 году отметил 55-летие. Друзья и бывшие одноклассники в родном Таганроге считают, что его жизнь могла сложиться иначе.

Окончив школу, Добронравов провалил экзамены в цирковое училище и отправился в армию, а отец строго наказал: "После службы – на завод, слесарем работать!" Нечего, мол, дурью маяться. Он и пошел. А при любой возможности бегал сдавать экзамены в театральный вуз. Говорят, будущий артист добился своей цели далеко не с первой попытки.

Недавно стало известно, что Добронравову запретили въезд на Украину, закон которой он нарушил, выступив в Крыму. Включение в черный список артиста вызвало негодование у авторов "Сватов", в том числе у Владимира Зеленского. В опубликованном в Facebook видео актер заявил, что украинские зрители не должны страдать из-за действий Добронравова.