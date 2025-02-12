Федор Викторович Добронравов актер

Федор Добронравов – актер, к которому поздно пришла слава. Но он быстро завоевал поистине всенародную любовь. Наибольшее признание получила его роль в проекте «Сваты», но на счету артиста участие более, чем в 120 фильмах.

Федор Добронравов: биография

Добронравов родился в сентябре 1961 года в Таганроге, в семье, далекой от театрального искусства. В юности он мечтал о цирковой карьере, но судьба сложилась иначе - к удовольствию всех ценителей комедийного жанра.

Семья

Родители будущего актера не имели отношения к миру искусства. Отец Федора был строителем, а мать работала на хлебозаводе. Федор был поздним ребенком, у него есть старшая сестра Любовь.

Детство и юность

В детстве будущий комик занимался спортом, причем самыми разными видами - от волейбола и баскетбола до прыжков в воду и бокса. Хорошая физическая форма была для него важна потому, что он мечтал стать клоуном, а для того, чтобы поступить в цирковое училище спортивная подготовка была очень важна.

Тем не менее, дважды попытка поступить в это учебное заведение оказывалась неудачной. И Федор Добронравов на какое-то время оставил мечты о сцене. Он служил в армии – в Воздушно-десантных войсках, так же, как и его самый известный герой Иван Будько. А сразу после демобилизации будущий комик трудился слесарем на заводе. Впрочем, в его биографии был и такой период, когда он работал дворником в детском саду.

Тем не менее, полностью он мечты о сцене не оставил. И через какое-то время ему удалось поступить в Воронежский госуниверситет искусств, который он окончил в 1988 году.

Карьера

Еще даже не получив институтского диплома, Федор вместе с сокурсниками и единомышленниками создал молодежный театр, который назывался «Рубль». Вскоре молодого актера заметили, и руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин предложил ему работу в Москве. Это и стало переломным этапом карьере Федора.

Театр

В 1990 году Федор Добронравов переехал в Москву. Тогда он был никому не известным актером, который сначала был вынужден жить в гримерке театра, а для дополнительного заработка – мыть полы в Третьяковской галерее. Сейчас светские новости упоминают об этом как о некоем парадоксе, но тогда и театр, и кино переживали не лучшие времена.

С 1990 по 2003 год Федор Добронравов служил в театре «Сатирикон». Затем его пригласил в театр Сатиры знаменитый Александр Ширвиндт. Сегодня комик, несмотря на занятость в антрепризе, на киносъемках и на телевидении, а также свою общественную нагрузку по-прежнему выходит на сцену этого театра. Кроме того, он поставил в качестве режиссера два спектакля.

Кино и телевидение

Дебют в кино состоялся в начале 1990-х годов. Тогда он снялся в фильме «Русский регтайм» по приглашению режиссера Сергея Урсуляка, с которым познакомился во время работы в театре «Сатирикон». С этим режиссером он работал в нескольких крупных проектах – сериал «Ликвидация», затем «Исаев», а в 2019 году – фильм «Одесский пароход».

Но настоящая слава к актеру пришла после того, как на экраны вышел сериал «Сваты», где он сыграл такого колоритного персонажа как Иван Будько».

В 2016 году состоялась премьера, о которой писали все новости - фильм «Жили-были» стал режиссерским дебютом Федора, и в нем он сыграл одну из лучших своих ролей.

Личная жизнь

Про личную жизнь Федора Добронравова редко пишут светские новости. Известно, что актер счастливо женат. Его супруга Ирина, с которой он знаком со школьных лет, раньше была воспитательницей в детском саду.

У пары – двое детей, сыновья Виктор и Иван Добронравовы. Оба брата пошли по стопам отца и стали актерами. Кроме того, артист - счастливый дедушка трех внучек.

Интересные факты

Несмотря на то, что Федор Добронравов считает себя в первую очередь театральным актером, он не оставляет своего давнего хобби – пения и музыки. Правда, основными его слушателями являются родственники и друзья. Также артист активно принимает участие в дублировании мультиков и иностранных фильмов.

Роли в кино

Федор Добронравов пробовал свои силы в качестве актера, режиссера и продюсера. Но больше всего он известен, конечно, как комик, хотя в его фильмографии были самые разные фильмы, включая детективы и даже шпионские саги.

Фильмы

«Мамы» - фильм, состоящий из нескольких новелл, роль Николая.

«Конец прекрасной эпохи» - драматический фильм Станислава Говорухина. Роль - фотокорреспондент Михаил Жбанков.

«Страна Чудес» - фильм, состоящий из нескольких сатирических новелл, роль Семена Волошина.

«Жили-были» - режиссерский дебют, роль Гришки.

«На Париж» - военная комедия, механик-водитель танка Чмиль.

Сериалы

В фильмографии артиста немало сериалов, хотя самым известным проектом остаются «Сваты»:

«Досье детектива Дубровского» - детективный сериал, роль Гоготуна.

«Папины дочки» - комедийный сериал, роль Анатолия Тютчева.

«Братья Карамазовы» - сериал по мотивам одноименного романа Ф.М. Достоевского, роль пана Муссяловича.

«Сваты» - комедийный сериал о непростых семейных отношениях, роль Ивана Будько.

«Исаев» - сериал по мотивам произведений Юлиана Семенова, небольшая, но яркая роль менеджера банка.

«Ликвидация» - детективный сериал о послевоенной Одессе, капитан Алексей Якименко.

Актер сегодня

К сожалению, в последние годы поклонников артиста ждали в основном неутешительные новости. Сначала из-за политических факторов оказалось под угрозой будущее проекта «Сваты». Ведь его снимали с участием украинской стороны. Затем все-таки творческая группа смогла прийти к какому-то консенсусу, и даже стали появляться новости со съемочной площадки очередного сезона, но пока судьба этого проекта остается неясной. Хотя иногда в прессе мелькают слухи о том, что возможно, скоро состоится премьера.

Весной 2018 года поклонников актера поразили новости о том, что их любимец перенес инсульт, и ему пришлось сделать операцию. Восстановление заняло какое-то время. Но уже спустя несколько месяцев актер он снова играл на сцене, а в сентябре 2019 года состоялся его первый творческий вечер.

В 2019 году актер снялся в комедии «Одесский пароход» по мотивам произведений Михаила Жванецкого, там он сыграл роль начальника транспортного цеха. В настоящее время новости культуры сообщают, что в производстве находится сразу несколько лент с участием актера. Например, это фильм «От печали до радости», где знаменитый комик играет роль Володи Трифонова, представителя рабочей династии. Также в сериале «Гардемарины-4» Федор Добронравов сыграет роль полководца Александра Суворова, которая, несомненно, станет одной из самых ярких в его карьере.