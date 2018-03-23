Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
"Федор Викторович сейчас проходит терапию. В связи с госпитализацией изменилась афиша театра, однако мы ждем его со дня на день", – цитирует заместителя худрука Театра сатиры Лиану Бединадзе телеканал РЕН ТВ. По ее словам, в начале апреля артист может выйти на сцену.
Российский актер театра и кино Сергей Дорогов также прокомментировал самочувствие Федора Викторовича. Он уверяет: актер идет на поправку, чувствует себя бодрее, а врачи заметили положительную динамику. Говоря о причине госпитализации, Дорогов предположил скачок давления, сообщает Russia Today.
Как писали Dni.Ru, артист почувствовал недомогание еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. В одной из столичных клиник ему сделали операцию.
Наибольшую популярность Федор Добронравов получил после выхода на экраны сериала "Сваты", в котором он сыграл Ивана Будько. Недавно стало известно, что Добронравову запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму.
Популярная актриса прошла много испытаний
Актриса обратилась к общественности
Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Певица показала редкое фото Анатолия