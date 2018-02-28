У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами

Диагностируя человека по фотографии, профессиональный таролог, ясновидящий Руслан Баринов может определить проблемы со здоровьем. Dni.Ru попросили эксперта рассказать о состоянии актера Валерия Гаркалина, который накануне попал в реанимацию "Склифа".

"У Валерия застарелые проблемы со здоровьем. Ранее актер перенес инфаркт, но после длительного восстановления пришел в норму", – заявил ясновидящий.

"Во время обряда шли ведения: перелеты, различные встречи, работа, много информации. В душе у актера вижу сильную тоску по потере близкого для него человека. Он живет воспоминаниями о прошлом, его душа плачет о какой-то потере", – рассказал Руслан Баринов.

По словам таролога, в последнее время Гаркалин часто болел. "Здоровье сильно подорвано: он подолгу не мог выздороветь даже от простой простуды. В легких сильное скопление жидкости, которая губит организм. Помимо грудной клетки, вижу проблемы с ногами. В настоящий момент актер более или менее приходит в норму – врачи помогают, как могут. Прогноз утешительный", – заверил Баринов.

Между тем, по словам дочери артиста, слухи о тяжелом состоянии Валерия Гаркалина сильно преувеличены. Актер перенес на ногах воспаление легких. Пневмония стала осложнением после вирусной инфекции, отметила Ника Гаркалина. Она уверена: все плохое уже позади.

