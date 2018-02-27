Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу

Актера Валерия Гаркалина доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, передает Telegram-канал 112. Информации о его состоянии, а также о том, что стало причиной госпитализации, пока не поступало. Напомним, летом 2008 года он, находясь на гастролях в Литве, перенес тяжелый инфаркт. В ноябре того же года произошел повторный инфаркт.