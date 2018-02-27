Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни

Слухи о тяжелом состоянии Валерия Гаркалина сильно преувеличены. Дочь актера успокоила поклонников, встревоженных информацией о госпитализации их кумира.

Валерий Гаркалин перенес на ногах воспаление легких. Пневмония стала осложнением после перенесенной вирусной инфекции, отметила дочь артиста, театральный продюсер Ника Гаркалина. Она уверена, что все плохое уже позади.

По словам дочери, Гаркалин кашлял еще в декабре. У артиста была температура, потом она опускалась, он опять работал и серьезно к своему здоровью не отнесся. Двустороннее воспаление легких развилось как осложнение после вирусной инфекции, которую он перенес еще в самом начале года.

"Простыл на гастролях. Он ездил по Уралу, был в Челябинске, Екатеринбурге. И там приболел еще 5 января. Потом вернулся, и периодически то выздоравливал, то опять чувствовал себя неважно. Но состояние не вызывало опасений. Очень надеюсь на то, что никаких осложнений больше не будет. В любом случае, худшее мы пережили", – рассказала Ника Гаркалина корреспонденту "МК".

Дочь не желает рассказывать даже о том, в какой больнице лежит актер – боится, что журналисты начнут атаковать врачей. По ее словам, с момента госпитализации прошло уже почти две недели, состояние значительно лучше, врачи замечательные.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера в реанимацию и о тяжелом состоянии. Однако эту информацию опровергает и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Гаркалин – Григорий Заславский.

Заславский подтвердил, что артист был госпитализирован с воспалением легких. По словам ректора, Гаркалин долгое время переносил простуду на ногах, сильно кашлял, и по советам близких и друзей был отправлен в больницу. "У него было тяжелое состояние, но он уже пришел в себя, и никакой угрозы его жизни нет", – сказал Заславский агентству ТАСС.

Валерий Гаркалин – народный артист России, профессор ГИТИСа. Десять лет назад актер дважды перенес инфаркт. В 2009 году он овдовел. Валерий Борисович служил во множестве театров. С 2001-го ездит по стране с гастролями антрепризных постановок. Актер известен ролями в таких фильмах, как "Катала", "Женщин обижать не рекомендуется", "Детки напрокат", "Ширли-мырли", а также сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".