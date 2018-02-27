Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Народного артиста России Валерия Гаркалина сняли со спектаклей и срочно доставили в Москву. Актера поместили в институт скорой помощи имени Склифософского – вероятно, у него воспаление легких.

Первыми о болезни артиста узнали зрители в Иркутске, которые 23 февраля пришли на спектакль "Страсть Аполлона". Валерий Гаркалин должен был исполнять в постановке главную роль. Однако перед началом театралам объявили, что актер срочно госпитализирован.

В спектакле задействованы Александр Носик, Ирина Лачина и Ярослав Бойко. Гаркалина на сцене пришлось заменить другому известному актеру - Анатолию Журавлеву.

"Да, заболел человек. Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях", – цитирует Журавлева сайт "Комсомольская правда".

По данным газеты "Известия", актер театра и кино, известный зрителям по фильму "Ширли-мырли", поступил в больницу еще 15 февраля. Сейчас Гаркалин находится в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что актер находится в экстренной реанимации НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. "Он лежит в экстренной реанимации. Температура – 37, состояние тяжелое", – цитирует агентство свой источник.

Валерий Гаркалин – народный артист России, профессор ГИТИСа. Десять лет назад актер дважды перенес инфаркт. В 2009 году он овдовел. Единственная дочь Гаркалина, Ника – театральный продюсер. Валерий Борисович служил во множестве театров. С 2001-го ездит по стране с гастролями антрепризных постановок.

Актер известен ролями в таких фильмах, как "Катала", "Женщин обижать не рекомендуется", "Детки напрокат", "Ширли-мырли", а также сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".