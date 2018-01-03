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Билан истощен до предела

Дмитрий Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова раскрыла судьбу знаменитого певца Димы Билана. Исполнителя в 2018 году ждет множество изменений.
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По словам Абравитовой, Билана ждет сложное время. Она считает, что в ближайший год звезда будет находиться в своеобразном кризисе. "Произойдет переоценка ценностей. Многие вещи он пересмотрит и ко многому потеряет интерес. Переходный период уже начался", – заявила она.

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Дима Билан певец, актер

Предсказательница добавила, что дело вовсе не в том, что Билан не востребован. Ясновидящая уверена, что в этом отношении у певца проблем нет. "Просто то, в какой форме он сейчас преподносит свое творчество ему уже не интересно. Он вырос из этого формата. Он ищет новые формы и пути. Через какой то кризисный момент он найдет решение и перейдет на новый этап своего творческого пути. Будет больше возможности реализоваться. Он скорее всего организует даже что-то свое в плане творчества, может быть сам станет продюсером, или спродюсирует новое шоу уже лично без чьей либо помощи", – отметила таролог.

Предсказательница считает, что Билану следует уделить внимание своему здоровью."В последнее время он истощил свою нервную систему до предела и в целом энергетический фон разрушен окончательно. Некий надлом, но не выгорание. Необходимо как раз таки не допустить полного разрушения", – добавила Абравитова.

При этом ясновидящая выразила уверенность, что еще не все потеряно. "Он как человек творческий понимает, что силы нужно восстановить. Благо и медицина у нас достаточно оперативно реагирует на все это. Нельзя откладывать все в долгий ящик. Все он будет делать параллельно. он сможет все сбалансировать. От того, что он занимается здоровьем, карьера вовсе не пострадает. Он нереально талантливый и духовный человек. В последнее время он как то вообще углубился в свое самопознание и внутреннее развитие. Его творческий и жизненный путь очень объемный и долгий. в последние годы своей жизни, в глубокой старости, по картам я вижу что Дима может подключить духовную тему и даже посвятить себя развитию духовного центра, где он будет проводить духовные практики. У него удивительная взаимосвязь между материальным и духовным, у него все эти чакры развиты до беспредельности. Он яркий не только на эстраде, он как личность – стопроцентная звезда", – заключила она. По словам Абравитовой, в новом году Билан, словно ракета, взлетит на новую ступень своего творческого развития.

Автор: Евгений Мышко3 января 2018, 15:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как хорошел Дима Билан

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