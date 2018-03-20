Новый год 2018

Самые громкие политические скандалы 2017 года

Большинство политических скандалов 2017 года происходило на фоне ухудшающихся отношений России и Украины. Киев, а вместе с ним его западные союзники, никак не могут простить Москве факт воссоединения с Крымом. Отсюда и унизительное решение не пускать на "Евровидение" Юлию Самойлову, и травля российских спортсменов, связанная с лишением их медалей и отстранением от Олимпиады в Южной Корее. И даже появление в числе претендентов на пост президента России Ксении Собчак с ее, мягко говоря, странными заявлениями, можно смело поставить в ряд этих событий. "ЕВРОВИДЕНИЕ" БЕЗ РОССИИ Юлия Самойлова была не первой пострадавшей от украинских властей, принимающих вот уже три года безумные решения в отношении россиян.