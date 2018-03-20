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Среда 19 августа

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Новый год 2018

Один из главных праздников страны становится все ближе и ближе. Dni.Ru подводят итоги 2017 года.

К чему снится Новый год

К чему снится Новый год
Новый год – любимый праздник большинства людей. В самую волшебную ночь мы загадываем желание и верим, что оно непременно сбудется. А что говорится по поводу Нового года в сновидениях?  Согласно трактованию Сонника Миллера, встреча Нового года во сне является положительным знаком.

Как кошмарили российский спорт

Как кошмарили российский спорт
Российские атлеты в 2017 году стали заложниками грязной политической игры, которую еще три года назад начали спортивные чиновники с подачи скандального журналиста Хайо Зеппельта. Весь год Международный олимпийский комитет занимался тем, что штамповал списки российских спортсменов, якобы уличенных в употреблении допинга. Финалом этой войны против отечественного спорта стало решение об отстранении нашей команды от зимней Олимпиады в Южной Корее. ЗЕППЕЛЬТ КАК СПУСКОВОЙ КРЮЧОК Все началось в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией.

Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками

Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
Таролог и предсказательница Марианна Абравитова рассказала, что ждет прославленную спортсменку Алину Кабаеву в 2018 году. Похоже, ей предстоит покорить несколько новых вершин. Ясновидящая уверена, что гимнастка находится на гребне волны и сможет забраться еще выше.

Навка может первая поставить точку

Навка может первая поставить точку
Таролог и предсказательница Марианна Абравитова рассказала, чего следует ожидать фигуристке Татьяне Навке от 2018 года. Прославленную спортсменку ждут перемены. Ясновидащая отметила, что Навку очень талантливая женщина.

Китайский гороскоп на 2018 год

Китайский гороскоп на 2018 год
Мы провожаем 2017 год, который прошел под покровительством Огненного Петуха. Ему на смену приходит новый страж – Желтая Земляная Собака. Этот ответственный и очень дружелюбный покровитель обещает привнести в 2018 год покой и порядок. Каким он будет для представителей восточного гороскопа?  Прогноз для всех знаков для Dni.

Главные политические счастливчики 2017 года

Главные политические счастливчики 2017 года
Прошедший год ознаменовался продолжением мирового политического цунами, связанного со становлением многополярной системы международных отношений. Кто-то из прежних тяжеловесов потерял свои позиции в этом шторме, другим же удалось не только сохранить, но и укрепить свое положение. Кто из политиков оказался наиболее удачлив в 2017 году? Эммануэль Макрон Нынешний президент Пятой республики – неожиданная личность на мировом политическом небосклоне.

Главное событие 2018 года

Главное событие 2018 года
2018 год в России пройдет под знаком президентских выборов. оссии пройдет под знаком выборов президента. Это событие, безусловно, станет важнейшим в политической жизни страны. Впервые участие в голосовании за главу государства примут два новых региона – Крым и Севастополь. Впервые за первый пост не будет бороться вечный кандидат от КПРФ – Геннадий Зюганов. Зато другой политический долгожитель – Владимир Жириновский – заявил о своем участии в президентской гонке. Всего о желании побороться за президентское кресло заявили несколько десятков человек.  21 партия и 15 самовыдвиженцев – таковы данные по числу претендентов на президентский пост в России, опубликованные в последнем пресс-релизе Центризбиркома.

Что будет с рублем в 2018 году

Что будет с рублем в 2018 году
В 2018 году, по прогнозам экспертов, национальную российскую валюту ждет стабильность. Экономисты полагают, что курс доллара будет находиться в коридоре 57-63 рубля. Они напоминают, что на протяжении 2017 года национальная валюта была стабильной и к американской, и к общеевропейской. Факторов, указывающих, что этот тренд изменится, нет, говорят аналитики, указывая, что зависимость рубля от цен на углеводороды стала меньше на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения объемов оттока капитала. Финансовые аналитики полагают, что курс доллара в 2018 году будет не сильно колебаться.

Знаменитые перлы политиков

Знаменитые перлы политиков
Новые страны на карте мира, убитый головой бык, мечи и орало в руках украинцев и другие смешные цитаты из речей политиков. Они, как всегда, целый год радовали нас своими выступлениями. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2017 году. Весь мир запомнил выступление президента США на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года.

Самые громкие политические скандалы 2017 года

Самые громкие политические скандалы 2017 года
Большинство политических скандалов 2017 года происходило на фоне ухудшающихся отношений России и Украины. Киев, а вместе с ним его западные союзники, никак не могут простить Москве факт воссоединения с Крымом. Отсюда и унизительное решение не пускать на "Евровидение" Юлию Самойлову, и травля российских спортсменов, связанная с лишением их медалей и отстранением от Олимпиады в Южной Корее. И даже появление в числе претендентов на пост президента России Ксении Собчак с ее, мягко говоря, странными заявлениями, можно смело поставить в ряд этих событий. "ЕВРОВИДЕНИЕ" БЕЗ РОССИИ Юлия Самойлова была не первой пострадавшей от украинских властей, принимающих вот уже три года безумные решения в отношении россиян.

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