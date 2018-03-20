Новый год 2018

В 2018 году, по прогнозам экспертов, национальную российскую валюту ждет стабильность. Экономисты полагают, что курс доллара будет находиться в коридоре 57-63 рубля. Они напоминают, что на протяжении 2017 года национальная валюта была стабильной и к американской, и к общеевропейской. Факторов, указывающих, что этот тренд изменится, нет, говорят аналитики, указывая, что зависимость рубля от цен на углеводороды стала меньше на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения объемов оттока капитала. Финансовые аналитики полагают, что курс доллара в 2018 году будет не сильно колебаться.