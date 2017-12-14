Голый помолодевший Билан произвел фурор

Дима Билан показал фотографии, на которых запечатлен без одежды. Пикантные снимки популярного исполнителя вызвали бурную реакцию у зрителей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан наделал немало шуму. Поводом для бешеного количества комментариев стала серия снимков, на которых певец запечатлен голым. "Утро, душ – что может быть лучше! Сейчас бы на пляж и босиком по белому песку... но немало осталось до этого времени, готовьте купальные снасти – январь уже грядет 😅", – подписал фотографии Билан.

Пользователи Сети тщательно рассмотрели снимки, сделанные в черно-белом цвете, – на них артист запечатлен по пояс (и даже чуть ниже). Кстати, многие фанаты отметили, что с недавних пор Дима Билан перестал носить бороду, что, по мнению поклонников, его только "омолодило".

"Что ж ты творишь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я горюююю🧡🧡🧡", "Воу воу!!! 🙈😍👍🏼", "Слов нет! Одни эмоции!!! Скорее всего положительные!!! 🙈☺", "Ух еемае💣🔥🔥🔥 день определеннннннно задался", "Красивый торс красивого мужчины!! С добрым утром, Дима!!", "Вы сегодня у полстраны либидо подняли своими откровенными снимками 😂🙈", "Дима, какие Горячие фото🔥🔥🔥", "Оу😀Дима👍Как в старые любимые времена ночной хулиган 🤗", – высказались взбудораженные поклонники.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Дек 13 2017 в 11:46 PST

Некоторые фанаты предположили, что Билан выложил столь пикантные кадры, чтобы закрепить свой успех. Напомним, ранее стало известно, что певец стал самым популярным мужчиной по запросам в поисковой системе "Яндекс". Также в десятку первых попали телеведущий Дмитрий Борисов, режиссер Кирилл Серебренников и актер Армен Джигарханян. Отметим, что каждый был замешан в громком скандале.