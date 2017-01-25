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Дима Билан

певец, актер
Дима Билан
  • Дата рождения: 24 декабря 1981
  • Место рождения: пос. Московский, часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкессия
  • Знак зодиака: Козерог

В пятом классе Витя Белан поступил в музыкальную школу по классу аккордеона. Он активно участвовал в различных музыкальных конкурсах и выступал на фестивалях. Так, он занял первое место в конкурсе "Молодые голоса Кавказа", в 1999 году стал участником фестиваля "Чунга-Чанга" в Москве, посвященного детскому творчеству и 30-летию совместной деятельности Юрия Энтина и Давида Тухманова. Диплом Витя Белан получил из рук самого Иосифа Кобзона.

В 2000 году в ротацию телеканала MTV Russia попал первый видеоклип Димы Билана на песню «Осень». Еще студентом он познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом, который разглядел талант молодого певца и стал с ним работать. В 2002 году Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале "Новая волна", на котором представил композицию "Бум" и занял четвертое место. В 2005-м Айзеншпис умер, и продюсером Билана стала Яна Рудковская.

Певец два раза представлял Россию на «Евровидении». В 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008-м победил с композицией Believe, став первым российским артистом, выигравшим в этом конкурсе.

Дима Билан - заслуженный артист Кабардино-Балкарии (2006), заслуженный артист Чечни (2007), заслуженный артист Ингушетии (2007) и народный артист Кабардино-Балкарии (2008).

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