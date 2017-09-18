Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
"Здоровье Николая Петровича абсолютно истощено. Выпадают плохие карты. Его душа так настрадалась, что хочет освободиться", – сказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Жена все это время помогала артисту и вкладывала нереальные усилия для того, чтобы поддерживать его жизненный тонус. "Она делала все, что могла. Караченцов по сути жил исключительно на ее энергетическом потоке. Карты показывают финиш жизненного пути и это нереальная скорбь. Я больше ничего не хочу говорить", – сказала медиум.
Миллионы людей любят его, и сейчас очень многие молятся об артисте. "Сейчас все должны сплотиться и просто своим участием и обращением к Всевышнему облегчить душевные страдания близких Караченцова. Все, что сейчас нужно, это поддерживать семью до последнего", – добавила Абравитова.
Напомним, 28 февраля Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной, медсестрой Надеждой и подругой семьи Эльзой попали в автомобильную аварию, в результате которой машина даже перевернулась. За рулем находилась жена артиста. К счастью. все остались живы, получив незначительные травмы.
К счастью, серьезно никто не пострадал. Позднее Поргина призналась: "У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день".
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