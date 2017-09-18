Народ молится за госпитализированного Караченцова

Весть о госпитализации Николая Караченцова взбудоражила СМИ и интернет. Пользователи Сети немедленно отреагировали на информацию – они молятся о здоровье артиста.

Недавно Николай Караченцов и его супруга Людмила Поргина стали гостями двух популярных ток-шоу. Тогда и речи не шло о том, что артист себя плохо чувствует. Тем удивительнее оказалась информация о срочной госпитализации популярного актера. Некоторые СМИ и вовсе заявили, что состояние любимца публики тяжелое.

Пользователи интернета немедленно отреагировали на известие. Они молятся за Караченцова и желают ему скорейшего выздоровления. "Сколько испытаний выпало на его долю! Желаю ему здоровья, удачи, силы духа и хороших эмоций", "Здоровья ему. Храни его Господь", "Жалко его", "Как я люблю Николая Караченцова! Сколько на его счету легендарных ролей! Он привнес в искусство столько неподражаемых образов! В каждой роли невероятно самобытен! И как же несправедливо то, что с ним случилось!!! Храни его Бог!!!!" – высказались поклонники.

Впрочем, возможно, все не так страшно. Журналисты обратились за комментариями относительно здоровья актера к его сыну Андрею. Тот попытался успокоить встревоженную общественность. "Папу положили на плановое обследование. Он будет находиться в институте Склифосовского неделю, а может, и две. Состояние у него нормальное, стабильное, как и полгода назад. Регресса нет. Просто мы заранее запланировали это обследование. И, договорившись с врачами, положили туда папу", – цитирует Андрея Караченцова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, 28 февраля Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной, медсестрой Надеждой и подругой семьи Эльзой попали в автомобильную аварию, в результате которой машина даже перевернулась. За рулем находилась жена артиста. К счастью, все остались живы, получив незначительные травмы.