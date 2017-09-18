Николай Караченцов экстренно госпитализирован

Состояние актера резко ухудшилось. Врачи отказываются делать прогнозы.

В Москве из-за резкого ухудшения здоровья госпитализирован Николай Караченцов. Как сообщает Telegram-канал MАSH, его положили на некоторое время в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чтобы понаблюдать за состоянием. Назначено экстренное обследование головного мозга, актера доставили в отделение нейрохирургии.

Врачи пока отказываются давать какие-то прогнозы и комментарии. По слухам, положение очень серьезное и тревожное. Медики обещают сделать все возможное, чтобы спасти кумира миллионов.

Меж тем, жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина уверяет, что у артиста плановая госпитализация – мол, Караченцов обследуется каждую весну и каждую осень. "Все нормально, мы сидим тут [в НИИ Склифосовского], сдали анализы, ждем", – цитирует Поргину РБК.

Напомним, что в ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Его отправили в Институт Склифосовского, где Караченцов 26 дней пролежал в коме. После длительного процесса выздоровления стало очевидным, что продолжать актёрскую карьеру он не может по инвалидности.

Спустя ровно 12 лет 72-летний артист снова попал в ДТП, после которого актера обследовали в больнице и обнаружили затемнение в легком. 68-летняя супруга артиста Людмила Поргина отвезла его в больницу в Германию, где Николай повторно прошел обследование.