Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Отец Петр Яковлевич Караченцов - художник-график. Мать Янина Евгеньевна Брунак - балетмейстер-постановщик, ставила спектакли в крупнейших музыкальных театрах, сотрудничала с Большим театром, Казанским музыкальным театром и др.
В 1963 году Николай поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил с отличием в 1967 году. Играл в студенческих спектаклях "Метелица" и "Иван Васильевич".
В 1967 году Караченцов в числе десяти лучших студентов был распределен в Театр им. Ленинского комсомола ("Ленком"). Среди первых работ Николая — "104 страницы про любовь", "Мой бедный Марат", "Снимается кино", "Страх и отчаяние в третьей империи", "Прощай, оружие!"
В 1973 году в театр пришел режиссер Марк Захаров. Он пригласил актера на главную роль Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль" (1974). Николай великолепно справился с ролью шута, хулигана и бунтаря. Также известность получила рок-опера композитора Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", поставленная Марком Захаровым в 1976 году. В ней Караченцов сыграл сразу две роли — главаря рейнджеров и Смерть. Эта постановка шла в театре вплоть до 1993 года.
Самой же знаменитая театральная работа Караченцова - роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" - спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома". Премьера состоялась 9 июля 1981 года. В процессе работы над спектаклем актер стал брать уроки вокального мастерства у известного музыканта Павла Смеяна, который играл в "Юноне…" роль Главного сочинителя. Однако же на самом спектакле Смеян "вытягивал" высокие ноты за Караченцова, которые тот не мог взять. Затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: спектакль был показан в США, Германии, Нидерландах и других странах. Караченцов становится одним из ведущих актеров "Ленкома", Захаров привлекает его к участию во многих спектаклях.
В театре Николай Петрович сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Вниманием зрителей пользовались такие спектакли с его участием, как "Оптимистическая трагедия", "Диктатура совести", "Школа для эмигрантов", …Sorry, "Чешское фото".
В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года: первыми фильмами с его участием стали "Штрихи к портрету В. И. Ленина", "…И снова май". Но активно сниматься в кино актер начал только после триумфа "Тиля". Марк Захаров не задействовал его в своих экранных работах, за исключением небольших ролей в телевизионных лентах "12 стульев" (1976) и "Дом, который построил Свифт" (1982).
С начала 1990-х годов Караченцов долгие годы был председателем жюри фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова. В 1991 году избирался секретарем Союза театральных деятелей России. Является академиком Российской академии кинематографических искусств "НИКА". В 1994 году совместно со своим другом, каскадером и педагогом Николаем Астаповым, создал в Красноармейске "Школу искусств Николая Караченцова", в которой дети обучались в различных направлениях — от танцев до живописи, от фехтования до верховой езды. Но наибольших успехов они добились в степе.
Одним из главных увлечений Николая Караченцова был теннис. Он не раз становился участником ряда теннисных турниров, в том числе "Большой шляпы", "Марко-Гаррос", за кубок "Большого колпака". В 1994 году был допущен играть с первым президентом РФ Борисом Ельциным.
В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию. Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тещи Надежды Степановны Поргиной, и превысил допустимую скорость. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Как только позволило состояние пострадавшего, его перевезли в Институт Склифосовского. Караченцов пролежал 26 дней в коме. В начале июня его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся. Лишь в мае 2007 года актер смог подняться на сцену, показавшись зрителям во время гала-концерта "Звезды сошли с небес…" (по названию самой последней песни, записанной актером). Тогда его супруга Людмила Поргина совместно с продюсером Максимом Федоровым и директором Николая Петровича Мариной Ширшиковой выпустила "Антологию песен Николая Караченцова" (полное собрание на 12 компакт-дисках). Большую часть песенного материала продюсер Максим Федоров предоставил для проекта из своей личной коллекции, которую собирал в течение десяти лет.
1 октября 2009 года Караченцов вновь появился перед публикой на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!" Однако речь Караченцова не восстановилась, он реагировал на окружающую обстановку вяло. Стало очевидным, что продолжать актерскую карьеру он не может по инвалидности.
В марте — апреле 2011 года Николай Караченцов проходил курс лечения в одной из клиник Израиля. Было отмечено, что его речь улучшилась.
В октябре 2013 года Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые Росы. Возвращение", где показано, как после долгого отсутствия его персонаж Василий возвращается домой к жене. Поскольку речь актера после автокатастрофы была затруднена и он был достаточно слаб физически, эта эпизодическая роль была практически без слов. Фильм снимался в Минске и в Гродненской области на киностудии "Беларусьфильм".
26 октября 2014 года в театре "Ленком" прошел юбилейный вечер Николая Караченцова "Я здесь!" (название — по первой строчке песни "Звезды сошли с небес…", которую артист записал незадолго до аварии).
27 февраля 2017 года Николай Караченцов вновь попал в серьезное ДТП. Его машина столкнулась с "Газелью" в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Удар был такой силы, что автомобиль, в котором в тот момент артист находился вместе со своей женой, перевернулся. По предварительным данным, Николай Петрович получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.
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