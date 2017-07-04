Ребенок спас Дроздову и Певцова

Коллеги по цеху говорят, что Дмитрию Певцову всегда сопутствует удача. Он играючи поступил в ГИТИС, стал известным актером, заслужил звание народного артиста и не только нашел женщину мечты, но и через 20 лет семейной жизни сберег ее любовь. Скрестив фамилии, друзья остроумно прозвали супругов "певчими дроздами". В чем же секрет успеха этой пары?

Этот союз с помощью звезд по просьбе Dni.Ru рассмотрел астролог Алексей Фандеев.

Народную славу Дмитрию (родился 8 июля 1963 года, Рак) принесла роль Савелия в фильме "По прозвищу Зверь". Его немногословный и мужественный герой нашел живейший отклик в сердцах советских зрителей, а особенно зрительниц, увидевших в Савелии воплощение настоящего мужчины.

Этот образ сделал Певцова настоящим секс-символом, что неудивительно. В его карте Солнце соединяется с Венерой, гарантируя успех у противоположного пола, а также со звездой Альхена в градусе Меркурия, которая наделяет своего владельца способностями к искусству и музыке, дает жену из знатного рода, что обеспечивает богатый дом, прочную семью и устойчивое положение в обществе.



Отец Ольги (родилась 1 апреля 1965 года, Овен) – потомок обедневших русских дворян. Происхождение помогло Дроздовой в ее киноработах. Если ты родилась в семье крестьян, вряд ли сможешь сыграть королеву так, чтобы зритель поверил – это гены. Сериал "Королева Марго" – одна из лучших работ артистки.

Именно встреча с Ольгой "включила" энергию звезды Альхена Дмитрия. До этого у наших героев уже было по браку.

У Дроздовой колесо фортуны находится в знаке зодиака Дмитрия – Раке, то есть она самая большая его удача. Между ее Луной (программой семьи) и Юпитером (социальным признанием) аспект секстиль – один из лучших показателей на счастье в браке и общую реализацию с мужем, сильная позиция общего семейного бизнеса и творчества, программа знаменитой семьи. Актеры в жизни, как и в кино, составляют блестящий тандем: он всегда играет главного героя, она – его возлюбленную. И этот совместный "сериал" длится много лет.

Юпитер Дмитрия соединяется с Солнцем и Венерой Ольги. Это означает, что для нее этот мужчина не только самый успешный для брака, но и именно его она признает как самого достойного для себя, ведь планета Юпитер отвечает еще и за самооценку.

Единственное напряжение между Плутоном, Ураном и Марсом – это мужские планеты, отвечающие за власть, свободу, силу, разрушение. Роковые обстоятельства Ольги и Дмитрия разряжаются через планету Нептун, которая по классике астрологии отвечает за киноиндустрию.

Певцов и Дроздова считают, что все трагические любовные дуэты, которые они сыграли в фильмах ("Прогулка по эшафоту", "Алиса и букинист", "Королева Марго", "Бандитский Петербург"), уравновешивают их счастливое настоящее. Все проблемы остаются там, в кино. И это так и есть.

Крест судьбы Ольги, который соединяется с Черной Луной, говорит о ранней потере отца, тяжелом детстве и комплексах, заложенных матерью. При взаимодействии карт супругов все это соединяется с южным кармическим узлом Дмитрия и Луной: через семью и совместного ребенка Ольга избавится от воспоминаний и травм детства и юности.

А так как южный узел – тема прошлой жизни, можно предположить, что у обоих артистов были незаконченные отношения в той жизни. Не смогли или не успели быть вместе. В этой жизни они могут это исправить. Их ребенок – как обнуление негативных программ прошлой жизни, поэтому Ольга только в 41 год забеременела и освободилась от влияния Черной Луны.

Актриса уверена, что благодаря Певцову стала оптимистично воспринимать жизнь, поэтому можно с уверенностью сказать, что их дуэт длится уже не первое столетие. И это брак не только единения сердец, но и душ. И в этот раз они опять будут вместе.