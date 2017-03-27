Дроздова высказалась о разводе с Певцовым

Ольга Дроздова дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Артистка высказалась о разводе с мужем, актером Дмитрием Певцовым, и заявила, что их сына Елисея супруг нагулял с соседкой.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в браке уже 22 года. По признанию актрисы, их семья стоит на терпении Дмитрия. "Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя, и Диму. Конечно, можно и высказаться, но что получишь в ответ? Либо тебе прочитают двухчасовую нотацию, либо скажут: "Сам дурак!" Разве это приятно? Хочешь всегда говорить правду – живи в лесу. Ну и без дружбы, конечно, никуда. Это великая вещь, и когда ты нашел по-настоящему близкого человека, с ним можно пережить абсолютно все. Ведь между друзьями бывает всякое – они и ссорятся, и страдают от недопонимания, но настоящие редко расстаются", – отметила актриса.

При этом Дроздова прекрасно понимает, что ее муж "не последний дядька на Москве", нор, по ее словам, она не собственница. Более того, Ольга достаточно свободолюбива и прекрасно понимает, что "ни один человек не может принадлежать другому". Однажды в интервью она прямо сказала, что уйдет, если полюбит другого.

"Это в любой момент может случиться, я здесь при чем? Хотя сейчас уже, наверное, не разведусь – перед "людями" стыдно. Говорю Диме: у меня такой возраст, если надумаешь молодуху завести, хоть предупреди, чтобы я подготовиться успела. А то потом никому не нужна буду и придется, как теперь модно, заводить себе 20-летнего мальчика", – цитирует Дроздову Starhit.

Ольга и Дмитрий воспитывают девятилетнего сына Елисея. По словам актрисы, он на нее не похож. "Я считаю, что Димка его нагулял с соседкой, потому что если уж в нем и есть что-то от родителей, то только от мужа. Особенно он напоминал его на снимках УЗИ – профиль точь-в-точь как у Певцова. И вел себя очень спокойно, в Димином стиле, я даже как сумасшедшая постоянно бегала к докторам: "Посмотрите, он точно там?" А они мне удивленно: "Ольга, ну что вы нервничаете? Вот ваш сын, спит!" – рассказала актриса.