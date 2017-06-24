Дмитрий Певцов сильно постарел

Актер Дмитрий Певцов пришел с женой Ольгой Дроздовой на программу Ивана Урганта "Смак". Пара поделилась секретным рецептом диетического супа. Однако зрителей больше взволновал вид Певцова.

Актер сильно постарел. Дмитрий отрастил седую бороду, которая только придает ему лет. Под глазами артиста заметны огромные мешки, а морщин явно прибавилось. Сейчас он выглядит старше своих 53 лет.

Однако на программе Певцов вел себя жизнерадостно. Он смеялся и шутил. А в какой-то момент и вовсе решил похулиганить. Пока жена готовила диетический суп, он начал делать оладьи. Причем по рецепту своей мамы. Секретным ингредиентом стал кефир.

В процессе готовки артисты, которые живут вместе уже 22 года, вспоминали эпизоды из своей карьеры. Актеры рассказали о том, как их пригласили сниматься в сериале "Бандитский Петербург". По словам Дроздовой, она долго не решалась на роль, так как сценарий показался ей слишком грубым.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрию Певцову запретили въезд на Украину. Артиста обвинили в нарушении украинского законодательства, поскольку он когда-то гастролировал в Крыму.

Но Дмитрия такое решение Киева не расстроило. На признание его опасным для Украины элементом он смотрит философски. "Что на психов реагировать? – заявил Певцов.