Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой

Ольга Дроздова редко выходит в свет, поэтому каждое появление актрисы на публике привлекает внимание СМИ. Артистка часто экспериментирует со своей внешностью, однако на сей раз изменения в Ольге не понравились ее фанатам.

Ольга Дроздова посетила творческий вечер, приуроченный к 45-летию избрания на должность художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Актриса, которая редко удостаивает светские мероприятия своим присутствием, выбрала для выхода образ, состоящий из черно-красных цветов.

Однако, по мнению многочисленных поклонников, на сей раз вкус отказал Дроздовой. Фанаты пришли в ужас от нового цвета волос актрисы, который некоторые назвали "седым", а другие поклонники охарактеризовали прическу Ольги "абсурдной". Впрочем, некоторые блогеры выразили мнение, что актриса надела парик. Также Дроздову не украсили и очки в массивной черной оправе.

Более того, внимательные поклонники пришли к выводу, что 52-летняя актриса несколько поправилась. Об этом свидетельствует фотография, на которой крупным планом запечатлено лицо Дроздовой. В своих обсуждениях поклонники заявили, что "Ольга уже не та" и "годы берут свое".

отметим, что актриса появилась на мероприятии без своего супруга, популярного актера Дмитрия Певцова. Напомним, актеры в браке уже 22 года. По признанию актрисы, их семья стоит на терпении Дмитрия. "Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя, и Диму. Конечно, можно и высказаться, но что получишь в ответ? Либо тебе прочитают двухчасовую нотацию, либо скажут: "Сам дурак!" Разве это приятно? Хочешь всегда говорить правду – живи в лесу. Ну и без дружбы, конечно, никуда. Это великая вещь, и когда ты нашел по-настоящему близкого человека, с ним можно пережить абсолютно все. Ведь между друзьями бывает всякое – они и ссорятся, и страдают от недопонимания, но настоящие редко расстаются", – отметила актриса.

При этом Дроздова прекрасно понимает, что ее муж "не последний дядька на Москве", нор, по ее словам, она не собственница. Более того, Ольга достаточно свободолюбива и прекрасно понимает, что "ни один человек не может принадлежать другому".

