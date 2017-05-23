У Воли и Утяшевой будет третий ребенок

Павел Воля по гороскопу Рыбы, а Ляйсан Утяшева – Рак. Это очень удачный союз с практически идеальной совместимостью. Они прекрасно уравновешивают друг друга и находят общий язык абсолютно во всех сферах жизни.

"Ссоры и ревность в этой паре – огромная редкость, они полностью доверяют друг другу. Если и возникают какие-то размолвки, то, скорее всего, из-за переутомления и чрезмерной активности на работе. Серьезных рисков в этих отношениях просто не существует. Их ждет долгая, счастливая и интересная судьба", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

Ляйсан – мягкий, спокойный и семейный человек, несмотря на спортивное упорство и целеустремленность. Павел, напротив, бывает ветреным и взбалмошным, хотя всегда сохраняет верность своим принципам и своей семье. Они гармонируют, как бы дополняя друг друга.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Мар 9 2017 в 6:56 PST

"Их ждет совместное развитие, вероятнее всего, они откроют семейный бизнес. Отношения во многом будут становиться партнерскими, хотя романтика никуда не денется. Вижу, что пару ждет рождение третьего ребенка. Как скоро это случится, сказать пока нельзя. Впоследствии Ляйсан еще больше погрузится в семейные отношения и подарит Павлу полную гармонию и душевное равновесие. Скорее всего, эта пара станет одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе", – добавила гадалка.