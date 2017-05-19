Воля устроил сцену ревности Утяшевой

Артист увидел, как его жену обнимает другой. И предложил ей переключить свое внимание на девушек.

На детскую телевизионную премию "Дай пять!", организованную продюсерским центром Лины Арифулиной LA Group и каналом СТС, гимнастка Ляйсан Утяшева пришла без детей. "Они сейчас с папой дома, – пояснила спортсменка репортерам, среди которых был и корреспондент Dni.Ru. – Мы с Пашей занимаемся ими вахтовым методом. Если на мероприятие иду я, то с детьми сидит он, и наоборот".

"Когда у тебя двое детей и разница между ними два года, то приходится постоянно следить, чтобы 4-летний Роберт не разрезал новую штору, а 2-летняя София не начала рисовать маркером на обоях, но главное, чтобы они друг друга не покалечили, – заверила Ляйсан. – Я постоянно в этом живу, думаю, что им приготовить, потому что вкусы в еде у них разные. И в этом круговороте порой, выходя из дома, забываешь, кто ты".

Не обходится без проблем и на работе. "Во время кастинга третьего сезона шоу "Танцы" на канале ТНТ случился казус, – вспомнила Ляйсан. – Один из участников обнял меня и просил его поцеловать. Пришлось отнекиваться, мол, мне неудобно, могу только по-матерински обнять, но не более. Паша, больше в шутку, конечно, приревновал меня к этому парню и сделал замечание: "Давай ты только девочек там будешь обнимать, а то эти участники прикидываются маленькими, а им уже по 25 лет".

Напомним, что в сентябре 2012 года спортсменка вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю. А до этого у нее был, как говорят, бурный роман с бизнесменом Валерием Ломадзе, закончившийся финансовым конфликтом и тяжбой в судах.