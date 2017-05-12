Утяшева прячет проблемные ноги

Знаменитая гимнастка и ведущая шоу "Танцы" Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью, в котором призналась, что у нее ноги имеют форму икса. Супруга Павла Воли объяснила, почему она не фотографируется в шпагате и зачем "бесцеремонно работала тазом" в юности.

Теперь понятно, почему красавица Ляйсан чаще всего выходит в свет в роскошных платьях в пол и не стремится оголять свои ноги, а ведь могла бы регулярно радовать своих почитателей умопомрачительными шпагатами. Но нет, Анастасии Волочковой можно не волноваться, в этом деле конкуренток у нее практически нет.

"У меня икс в ногах очень сильный, – сообщила о деликатной проблеме Утяшева в эфире шоу "ОК на связи!". – Меня никто не тянул никогда, наоборот, у меня была перерастяжка".

Телеведущая, предпочитающая юбки с длиной ниже колен, наотрез отказывается демонстрировать в соцсетях свои излишне гибкие конечности. "Я не хочу фотографироваться со шпагатом, я вообще противница. У меня появляется комплекс на шпагат", – призналась жена резидента Comedy Club.

Всегда спортивная и подтянутая Утяшева раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Чтобы стать похожей на статуэтку, надо исключить из рациона мучное. "Откажись от булок, убери их из своей жизни, – рекомендует тростиночка Ляйсан, родившая двух детей и сумевшая не поправиться. – Если тебе психологически надо что-то на что-то положить, то сыр ты можешь положить на зерновой хлеб. Мука должна быть грубого помола. Я вот, например, кладу сыр на сыр".

В ходе интервью Утяшева объяснила, почему они с Павлом Волей не размещают фотографии детей в соцсетях: "Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать его раньше, чем он сам этого захотел? Мне, например, жутко не нравятся мои детские фотки. И если бы я росла во времена Instagram, а моя мама их вываливала, я бы сказала: "Мам, а че я тут без трусов?". У него огромное количество классных фоток, у нас все это есть, мы сливаем это в компьютер. Но он захочет – он вывалит. Конечно, нам хочется, чтобы дети, когда вырастут, увидели, что мы их безумно любили и любим. У нас какие-то классные моменты запечатлены".

Рассказала гимнастка и о своей большой любви. "С 12 лет я болею танцами. Нас же Ирина Александровна Виннер развивала по-всякому. Она приглашала к нам Бегака (Дмитрий Бегак – артист балета и хореограф). И он нас расслаблял, чтобы потом Ирина Александровна могла из нас танец достать, – вспоминает Утяшева. – Потому что огромное количество элементов, а у нас все же художественно-танцевальная гимнастика. И у нас есть отдельная оценка за танец, хореографию, а не только за "поймал булаву". И у нас сейчас очень сильно карается не танцующая гимнастка".

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Апр 9 2017 в 11:01 PDT

Чтобы расслабить не танцующих спортсменок, к ним периодически приглашали разного уровня балетмейстеров. "Пусть это фанк, пусть это хип-хоп, это приходил Бегак. Он нам говорил: "Давайте, девочки, изображать, как шелестят листья. Вы – это листок, и они шелестят, закружились листья, закружились". И я заболела танцем в этот момент. И, наверно, если кто помнит меня гимнасткой, этот момент был очень виден. Я была первая гимнастка, которая бесцеремонно работала тазом, – повеселила зрителей интересной подробностью Ляйсан. – Это было единственное танцевальное движение, но оно было".

Сейчас гимнастка работает над собственной танцевальной постановкой Bolero by Liasan Utiasheva и с упоением говорит о персонажах спектакля. "Он красив, собственно, как и в классической версии болеро. Она сидит на троне, она наслаждается происшествием. Она создала, и что-то там происходит, и ей все эти происшествия нравятся. Только одному человеку не нравятся. И она спускается со своего трона посмотреть, почему, что тебе не нравится? И попадает в этот омут любви, омут борьбы с ним, и теряет все нити власти. То есть случается одномоментно, что она перестает быть богиней, – поделилась интересной задумкой Утяшева. – Может быть, это правильно, что не женщина должна управлять миром, а все-таки мужчина. И женщина должна быть за мужчиной. То есть здесь каждый найдет свой смысл. Но так как мне захотелось безумно вернуться и создать очень интересное шоу, в которое я пригласила Катю Решетникову, Гарика Рудника, и нас продюсировать будет Вячеслав Дусмухаметов, и, собственно, всю эту историю я собрала воедино, там моя мечта".

По мнению пользователей Сети, на то, как пляшет Ляйсан, можно любоваться вечно. Каким-то потрясающим движениям ее обучили звезды шоу "Танцы". Вместе с некоторыми из них Утяшева блестяще освоила направление vogue – стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке.

"Нам Козырь ставит очень интересную хореографию с появлением священника. Будет очень большой сюрприз, кто будет этого священника играть, – заинтриговала спортсменка. – И вообще состав я озвучу позже. Мне хотелось создать труппу из девяти человек, и чтобы так один человек мог владеть залом, так мог станцевать, чтоб казалось, что там труппа из 30 людей. Мы делаем очень продуманный, современный продукт, который оттуда, из прошлого. То самое болеро, но моим языком. О премьере мы обязательно оповестим в Одноклассниках и у нас на сайте. Я сейчас вся в этом проекте и отдельно хочу поблагодарить своего мужа, который участвует и в том, что он пишет музыку".