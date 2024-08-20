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Ляйсан Альбертовна Утяшева

Спортсменка
Ляйсан Альбертовна Утяшева
  • Дата рождения: 28 июня 1985
  • Место рождения: Башкортостан, Россия
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 167
  • Жена/Муж: Павел Алексеевич Воля
  • Дети: Роберт, София

Родилась в семье Альберта и Зульфии Утяшевых, историка и библиотекаря. В одном из своих интервью указала, что является башкиркой наполовину (по матери), добавив, что в её жилах течёт татарская, польская и русская кровь (отец имеет смешанное происхождение). Приняла православие, ранее исповедовала ислам.

В 1989 году семья переехала в Волгоград. Родители намеревались отдать Ляйсан в балетную школу, но случайно в очереди в магазин девочку заметила тренер по гимнастике Надежда Касьянова, отметив необычайную гибкость суставов. С 1994 года занималась у Татьяны Сорокиной. В 1997 году переехала в Москву, тренировалась под руководством Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной. В 1999 году Утяшевой было присвоено звание мастера спорта.

В 2000 году стала серебряным призером турнира памяти Оксаны Костиной. На 2001 и 2002 годы пришлись самые значительные победы спортсменки. В сентябре 2001 года Ляйсан стала абсолютной победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине, в октябре того же года выиграла золото чемпионата мира в Мадриде в командном первенстве. Спортсменке было присвоено звание мастера спорта международного класса.

С 2002 года Утяшева тренировалась под руководством Ирины Винер и Веры Шаталиной. После второго места на международном турнире в Словении в мае стала победительницей неофициального чемпионата мира во Франции, в городе Корбей-Эсон. В июне стала победительницей Юношеских игр в Москве в многоборье и в трёх видах (скакалка, мяч, булава). В сентябре 2002 на показательных выступлениях в Самаре из-за неудачного приземления на плохо подготовленные маты отбила ступню. Обследование травмы не выявило, и Утяшева продолжала соревноваться, что только усугубило ситуацию. Спортсменка неоднократно жаловалась на боли в ногах, но и повторные обследования ничего не обнаруживали, что давало поводы недоброжелателям утверждать, что Утяшева симулирует травму.

Видео

Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой

Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой
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В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам

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Утяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье

Утяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье
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Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой
Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, превышает число умерших от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автокатастрофах вместе взятых. Главные причины венозного тромбоза – замедление скорости кровотока и повышенная свертываемость крови. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти и Утяшевой. Она умерла на следующий день после дачи показаний по громкому делу о пропаже 24 миллионов рублей.

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