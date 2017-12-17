Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Экстрасенс Марианна Абравитова прокомментировала слухи о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. По ее словам, влюбленным как паре скоро придет конец.

"Медовый месяц" в жизни этой пары самом разгаре, и до своего пика отношения пока не дошли. Это настоящая любовь, однако основана она на страсти. Поэтому долгосрочного прогноза я дать не могу. Какое-то время пара проживет вместе, но через несколько лет их брак исчерпает себя, и они разойдутся", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Медиум уверена, что этот брак кармический, и "проскочить" мимо друг друга они бы просто не смогли. "Никита и Алена отрабатывают определенные программы в жизни. Карты показывают действительно глубокие чувства, сопереживание. Это начало семейного пути. Скорее всего браков в их жизни будет несколько. Вижу, что в этом союзе родится один ребенок. Потом у каждого из них будут дети, но от других партнеров", – предсказала гадалка.

Сам Никита человек с очень непростым характером, под которого постоянно приходится подстраиваться, считает Абравитова. "Когда он в плохом настроении, лучше под руку не попадаться. Жизнь с Пресняковым – как катание на американских горках. Близким порой становится просто невыносимо находиться рядом. Алене точно придется непросто, и девушка просто не знает, что ее ждет впереди. Никите в следующем браке однозначно нужна женщина из шоу-бизнеса. Чтобы она понимала задачу, и не мешала в становлении артистической карьеры. Такую женщину он интуитивно и выберет после развода с Красновой", - показали карты Таро.

По словам медиума, развод и последующий брак принесет Алене много плюсов. Она встретит мужчину из большого бизнеса. В любом случае, оба этих человека будут счастливы в своей жизни.