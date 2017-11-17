Оскандалившийся Пресняков ответил на слухи о разводе

Никита Пресняков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой Аленой, подписав снимок трогательными словами. Таким образом исполнитель ответил на слухи о своем разводе, которые наводнили СМИ.

После того как Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу, прошло несколько месяцев, и некоторые СМИ разразились сенсационными публикациями о том, что в отношениях молодоженов наступили тяжелые времена, и якобы те близки к разводу. Поводом для слухов послужили различные публикации, сделанные самими Никитой и Аленой, которые будто бы свидетельствовали о том, что супруги далеки друг от друга.

Наконец Никита решил внести ясность в ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Пресняков опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с женой и собакой на фоне осеннего леса. Сопроводил снимок исполнитель весьма нежной подписью.

"Ты мой стимул бежать домой со всех ног и каждый раз испытывать это чувство, когда ты открываешь мне дверь и заряжаешь меня на молекулярном уровне своей улыбкой! В тот момент забываются все переживания и проблемы! Я просто переношусь в мир, где, кроме тебя, мне никто не нужен❤️", – написал Пресняков, чем вызвал дружное умиление у своих многочисленных подписчиков.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Ноя 16 2017 в 9:16 PST

"Сохраните эти отношения, ребята", "Как трогательно...", "Любви вам долгой!!!!", "Красивые. Чтоб и в жизни у вас все сложилось красиво)", "Какая вы прекрасная пара. Сохраните эти чувства на всю жизнь. Желаю вам красивых и здоровеньких детишек", – высказались фанаты.

Напомним, Никита Пресняков отгулял свадьбу с Аленой Красновой и 200 гостями в конце лета, а потом разразился жуткий скандал, когда Пресняков буквально плюнул в лицо устроителям богатого торжества (певец организовал праздник за счет популярного журнала) прилюдно оскорбив их.