Преснякова застукали с подругой жены

Скандалом закончился визит артиста и музыканта Никиты Преснякова на премию Оксаны Федоровой "Прорыв года". Звезде пришлось бежать со светского раута.

Актер вместе с напарницей Анастасией Стоцкой был номинирован в категории "Мюзикл года" за участие в спектакле "Чайка", который идет в Театре Луны. Однако получать престижную награду Стоцкая вышла одна.

Узнав, что ждать своей очереди придется не меньше 20 минут, Никита Пресняков вместе со спутницей решил сбежать с вечеринки. Он явно нервничал и даже вступил в перепалку с фотографом, передает "Экспресс газета".

"Вот вы сейчас снимете меня с этой девушкой и что-нибудь домыслите. А это, между прочим, подруга моей жены. Умоете руки, а мне потом объясняйся!" – раздраженно закрывал объектив рукой певец. В итоге он выскочил из ресторана-теплохода "Ласточка", на котором проходила церемония награждения.

Напомним, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на 20-летней Алене Красновой, студентке Российской академии народного хозяйства. По сообщениям "Экспресс газеты", гости вечера предположили: такое поведение артиста вызвано тем, что молодая пара ждет ребенка. Слухи об этом уже поползли по шоу-тусовке. В таком случае понятно, почему Никита хочет всячески оградить любимую от переживаний.

Премия Оксаны Федоровой "Прорыв года" проводится уже в седьмой раз. За всю историю награду получали Андрей Малахов, Игорь Верник, Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Елена Летучая и многие другие. В этот раз гостей ждала не только торжественная церемония, но и изысканный банкет, выступления звезд российской эстрады, а также модный показ.