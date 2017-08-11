Никита Пресняков – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Молодой актер и клипмейкер, чья карьера и популярность сейчас только начинают расти. К своим 26 годам он уже снялся в десятке фильмов, а также попробовал себя в озвучивании иностранного кинематографа и режиссуре короткометражек, является солистом музыкального коллектива Multiverse. 27 июля женился на возлюбленной Алене Красновой.
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