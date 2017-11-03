Здоровье Градского сильно запущено

Музыканту нужно максимально внимательно отнестись к своему самочувствию, иначе силы просто закончатся. При отсутствии контроля над собой он долго может и не прожить.

"Семья Градского – это его святыня. Брак заключен по взаимной любви, в этом союзе люди ценят и оберегают друг друга. Александр Борисович невероятно счастливый человек", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Карты Таро показывают, что его новорожденный ребенок будет очень артистичным и красивым. "Это будет человек огромных талантов. Окружающие будут удивлены, так как в будущем он во многом переплюнет своего отца", – уверена медиум.

Александр Борисович буквально завален работой, и этот круговорот дел будет продолжаться до конца его дней, считает предсказательница. "Что касается здоровья, то тут все не очень хорошо. Оно сильно запущено. Музыканту нужно максимально внимательно отнестись к своему самочувствию, иначе силы просто закончатся. Если говорить прямо, при отсутствии контроля над собой он долго может и не прожить. Мой совет – заняться восстановлением жизненных сил. Что касается финансов, то приход у музыканта равномерный, хороший, стабильный, и всего этого хватит и детям, и внукам", – сказала Абравитова.