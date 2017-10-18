Интимные фото голого Градского с молодой женой вызвали омерзение

В Сети неожиданно всплыли старые фотографии Александра Градского и его супруги Марины. Снимки, сделанные несколько лет назад на отдыхе, вызвали резкое отторжение у интернет-пользователей.

На фотографиях, которые с бешеной скоростью тиражируются в популярной социальной сети Instagram и компонуются в различные коллажи, запечатлен прославленный исполнитель, наставник шоу "Голос" Александр Градский. Причем артиста сняли в одних лишь черных широких шортах. На фото мэтр нежно целует и обнимает свою молодую жену, модель и актрису Марину Коташенко.

Кстати, и сама миловидная блондинка запечатлена без одежды. Все стратегически важные места прикрывает светлый купальник. "Александр Градский с женой💑Как вам эта пара?😉 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовался в подписи к коллажу один из распространителей фото. Реакция оказалась ошеломляющей.

Пользователи Сети пришли в ужас от увиденного. "фу блин. какой кошмар!! надеюсь, у них это по любви...", "Сто процентов она его любит ведь он такой красивый жирный свин", "Хоспидя, это же надо так деньги любить((", "Я ору😂", "У нее на лице все написано, какая там любовь", "На фото где он ее обнимает такое ощущение он ей неприятен и она терпит его", " Ужас 😨", "Жесть...!", "Я хочу это развидеть..", "Фуф, как с ним спать. И что она с ним будет делать лет через 10, с таким лишним весом ,ппц", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Публикация от Новости Звезд Шоубизнеса (@mir_znamenit) Окт 16 2017 в 11:44 PDT

Отметим, что жена на 31 год младше Александра Градского. Певец не раз говорил в интервью: ему невероятно повезло, что такая красивая девушка выбрала его, ведь с ее данными она могла найти себе партию и повыгоднее.

Градский и Коташенко вместе более десяти лет. Марина получила актерское образование и теперь играет в театре, также на ее счету – небольшие роли в сериалах. А еще она выучилась на юриста. Коташенко объяснила, что не хочет полагаться на влияние Градского и желает всего добиваться сама.

