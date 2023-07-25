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Александр Борисович Градский

Музыкант
Александр Борисович Градский
  • Дата рождения: 3 ноября 1949
  • Место рождения: г. Копейск, Челябинская область
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Марина Коташенко
  • Дети: Даниил и Мария (от третьей жены Ольги), Александр (от гражданской сурпуги Марины)

Александр Градский – советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Руководитель театра "Градский Холл".

Градский окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974 год). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Н. Хренникова (1976—1977 гг.)

Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 15 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Позиционировал себя как маргинал, к соратникам по цеху был требователен, журналистов не привечал. В 2012—2015 годах принимал участие в телепроекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника. В сентябре 2017 года вновь стал наставником в этом телепроекте.

Умер 28 ноября 2021 года на 73 году жизни. Похоронен на Вагоньковском кладбище.

Видео

https://youtu.be/Y2PLYG1tVXs

"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду

"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду
Громкий скандал в семье покойного мэтра Александра Градского набирает обороты. Смерть легендарного композитора и наставника шоу "Голос" Александра Градского не принесла мир в его дом.

Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот

Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот
Семья покойного маэстро перешла к радикальным мерам, поставив под сомнение честность вдовы и ее право на огромные деньги. Война за имущество Александра Градского набирает обороты.

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?
Марина Коташенко унаследовала большую часть имущества Александра Градского. После того как Александр Градский ушел из жизни, его супруга Марина Коташенко унаследовала большое количество недвижимости, контроль над которой оказался крайне сложным.

Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*
Некоторые сомневаются, что в лице пятого мужа Алла Пугачева обрела свою истинную любовь. Стало известно, что об этом союзе говорил при жизни Александр Градский. Нынешний брак Примадонны вызывает множество споров среди поклонников и звезд.

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности
По данным СМИ, апелляции, которые подали старшие наследники и бывшая жена покойного Александра Градского, были отклонены. Легендарного мэтра, певца и композитора нет с нами уже два года.

Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему

Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему
Белокурая женщина с ангельской внешностью быстро очаровала маэстро на заре их романа. Разве мог Александр Градский тогда предположить, к чему приведет эта любовная связь? Выдающийся певец, поэт и композитор Александр Градский навеки покинул нас в 2021 году, но до сегодняшнего дня не утихают споры между его вдовой и старшими детьми.

Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба

Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба
Правду о том, как прошел тот день, рассказала бывшая жена Александра Градского. Народного артиста и любимца публики не стало два года назад.

Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома

Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома
Александр Градский умер в ноябре 2021 года. Артисту стало плохо во время съемок шоу. Музыканта госпитализировали прямо со съемок "Голоса" с подозрением на инсульт.

Как родственники Градского борются за миллиардное наследство

Как родственники Градского борются за миллиардное наследство
Скандал вокруг наследства покойного артиста не утихает. Главными участниками семейной драмы стали вдова певца Марина и его старший сын Даниил. Народного артиста Александра Градского не стало в ноябре 2021 года.

Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников

Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников
Автомобили Александра Градского никому не нужны? Народный артист России Александр Градский оставил многомиллионной армии поклонников богатейшее духовное наследство.

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