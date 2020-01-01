Даниил и Мария (от третьей жены Ольги), Александр (от гражданской сурпуги Марины)

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Руководитель театра «Градский Холл».

Градский окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974 год). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Н. Хренникова (1976—1977 гг.)

Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 15 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Позиционирует себя как маргинал, к соратникам по цеху требователен, журналистов не привечает. В 2012—2015 годах принимал участие в телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника. В сентябре 2017 года вновь стал наставником в этом телепроекте.