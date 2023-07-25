Александр Борисович Градский Музыкант

Даниил и Мария (от третьей жены Ольги), Александр (от гражданской сурпуги Марины)

Александр Градский – советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Руководитель театра "Градский Холл".

Градский окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974 год). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Н. Хренникова (1976—1977 гг.)

Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 15 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Позиционировал себя как маргинал, к соратникам по цеху был требователен, журналистов не привечал. В 2012—2015 годах принимал участие в телепроекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника. В сентябре 2017 года вновь стал наставником в этом телепроекте.

Умер 28 ноября 2021 года на 73 году жизни. Похоронен на Вагоньковском кладбище.