Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

  • Дата рождения: 3 ноября 1949
  • Место рождения: г. Копейск, Челябинская область
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Марина Коташенко
  • Дети: Даниил и Мария (от третьей жены Ольги), Александр (от гражданской сурпуги Марины)

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Руководитель театра «Градский Холл».

Градский окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974 год). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Н. Хренникова (1976—1977 гг.)

Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 15 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Позиционирует себя как маргинал, к соратникам по цеху требователен, журналистов не привечает. В 2012—2015 годах принимал участие в телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника. В сентябре 2017 года вновь стал наставником в этом телепроекте.

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  • https://youtu.be/Y2PLYG1tVXs

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