Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"

На Первом канале вышел последний выпуск слепых прослушиваний шестого сезона шоу "Голос". Наставники полностью сформировали свои команды, однако в финальном выпуске не обошлось без курьезов.

К последнему выпуску слепых прослушиваний явный недобор участников был у Александра Градского: в его команде находилось всего 11 исполнителей. К концу же выпуска Александр Борисович, выражаясь карточными терминами, перебрал. Когда в команду Градского уже вошли Софья Онопченко из Воронежа, ростовчанин Заали Саркисян и Анна Кадышева из Сызрани, мэтр не смог удержаться и нажал на кнопку.

Нарушить правила Градского вынудил Мишель Мстоян, исполнивший How Do You Keep The Music Playing. Примечательно, что Александр Борисович первым нажал на кнопку, чем привел в восторг группу поддержки Мишеля. За кулисами начался настоящий переполох – друзья исполнителя радовались и обнимали друг друга.

"Я повернулся, потому что вы мне понравились. Я не имею права выбирать", – развел руками мэтр. Спасла ситуацию Пелагея, успевшая до окончания песни стукнуть по красной кнопке. Таким образом Мишель не остался без наставника.

Со следующей недели (с 21 октября) в "Голосе" стартует этап поединков. Наставники должны будут разбить команды на дуэты. По результатам выступления пары, один из ее участников покинет шоу. Пока же в шестом сезоне "Голоса" участвуют:

Александр Огородников, Ладислав Бубнар, Антон Лаврентьев, Алла Меунаргия, Алексей Сафиулин, Евгения Романес, Анаит Погосян, Василина Горожанкина, Дмитрий Караневский, Филип Бальзано, Антонелло Кароцца, Июлина Попова, Мишель Мстоян – наставник Пелагея.

Анастасия Белявская, Анна Просекина, Александр Казаков, Леонсия Эрденко, Александр Казаков, Денис и Максим Захарченко, Арсений Бородин, Дима Вебер, Альбина Юсупова, Ян Гэ, Данил Буранов, Анастасия Зорина, Нина Шацкая, Брендон Стоун, Светлана Иванова и Мария Зиброва – команда Димы Билана.

Альдона Цкуа, Лора Горбунова, Павел Иванов, Светлана Сыропятова, Софья Онопченко, Селим Алахяров, Оксана Войтович, Дмитрий Янковский, Марианна Савон, Наталья Герасимова, Виталий Селютин, Заали Саркисян, Анна Кадышева – наставник Александр Градский.

Диана Шалжиян, Тимофей Копылов, Ясмани Ангуло Сильва, Михаил Гришунов, Олика Громова, Дэйв Дарио, Давид Тодуа, Дарья Винокурова, Екатерина Трубилина, Юлия Валеева, Виктория Олизе, Вячеслав Задорожный, Габриэль Купатадзе, Мария Кабашова – команда Леонида Агутина.