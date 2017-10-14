Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"

Эксклюзив Особое мнение Интервью Браку Шурыгиной осталось два месяца Пугачева пришла к Юдашкину в мини-шортах

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Суббота 14 октября
Лента новостей
13:58
Водительские удостоверения в России стали выдавать по новым правилам
13:36
Приемная дочь футболиста-алкоголика оказалась секс-бомбой
13:14
ПАСЕ ищет пути сближения с Россией
13:01
В Петербурге стартует ассамблея Межпарламентского союза
12:55
Москвич упал с балкона 20 этажа и выжил
12:17
На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП
11:30
В тоннеле московского метро застрял поезд нового поколения
10:03
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
10:01
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода
22:00
Аршавин снова женится
21:46
Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам смартфонов
21:39
В Петербурге выжил сбитый электричкой мужчина
21:16
Сестра рассказала правду о жизни погибшей в Доминикане россиянки
21:06
Ученые нашли край Млечного пути
21:00
Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
20:57
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10
20:47
Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем (видео)
20:34
Оргазм делает женщин умнее и выносливее
20:29
Любовница полковника Захарченко осталась без квартиры
20:05
Молодоженов жестоко наказали за оральный секс
19:34
Сбитого под Пермью лося заподозрили в пьянстве
19:31
Неверов представил генсовету "ЕР" нового секретаря
19:17
В Стамбуле расстреляли школьников
19:17
Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии
19:00
США перебрасывают морпехов в Норвегию
18:37
За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона
18:36
Гознак оправдался за скандал с новыми купюрами
18:18
Тяга к знаниям продлевает жизнь
18:16
Дворкович после операции пришел к Путину
18:02
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
17:45
Друзья мужчинам важнее любимых женщин
17:40
США угрожают России глобальным ударом
17:35
Рейс 666 вылетел в "ад" 13-го числа
17:07
В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
16:58
Названа точная причина смерти Доку Умарова
16:43
Неподалеку от Земли нашли пожирателя планет
16:34
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
16:31
Житель Мурманска заплатил 129 тысяч за любимый диван собаки
16:20
Строители станции ЦСКА ответили злопыхателям
16:11
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
16:08
Шурыгину представили к званию "Народная артистка России"
16:06
Самые бесполезные средства для ресниц
16:03
Санкции США оказались бессмысленными
15:53
На Алтае маленький ребенок выпал из маршрутки
15:48
Деньги с карт россиян начали воровать по-новому
15:44
Москва начинает планировку кварталов под реновацию
15:42
При обрушении на резервуаре "Транснефти" пострадали люди
15:28
Путин готовит очень важное заявление
15:19
Выпуск новых денег в России обернулся скандалом
15:08
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
14:58
Участников "Дома-2" упрекнули в растрате миллиона
14:53
Москвичей предупредили об опасной погоде
14:45
Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника
14:40
За час на девушку-подростка напали три насильника
14:39
Почему дачники переплачивают за электроэнергию
14:38
Мать Аршавина взорвалась из-за развода
14:36
Киев раскрыл "разрушительный" эффект от Крымского моста
14:21
От сына голой россиянки скрывают ее смерть в Доминикане
14:11
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
14:11
Рыдающая Ирина Алферова упала со стула
14:10
Жертвы насилия из "Дома-2"
14:04
В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки
13:32
Красавице Меланье припомнили унижения в браке
13:18
Запад опорочил любовь Путина к животным
13:13
Лишившегося из-за рака мужского органа Шуру кладут в больницу
12:55
Лжеэкстрасенс выманил у 85-летней москвички украшения на 160 тысяч
12:46
Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
12:35
Чем запомнился первый год Госдумы седьмого созыва
12:26
Дочь Юдашкина прячет живот
12:18
Совет на выходные
12:15
Европейцы подложили свинью Порошенко
12:04
Ревнивая женщина закидала мужа-изменщика фекалиями
12:00
Житель Подмосковья убил жену во время ссоры
11:55
В семье Распутиной разгорается скандал из-за наследства
11:52
Почему российские добровольцы едут в Сирию
11:28
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
11:24
Мозг обратился в силиконовую грудь: Доминикану возмутила смерть голой россиянки
11:09
Собчак оправдала извращенцев всех мастей из "Дома-2"
11:06
Главные события Москвы с 13 по 19 октября
10:58
Кто убивает людей в Битцевском парке
10:53
Подольская напилась с горя из-за Преснякова
10:40
68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах и косухе
10:34
Выпивавшие в подвале мужчины сломали нос полицейскому
10:09
На парковке у "Авиапарка" обстреляли мужчину
09:58
Обновление Windows приводит к "экрану смерти"
09:57
Жена об Андрее Аршавине: Он мне мешал
09:52
Под Москвой сгорел крупный торговый центр
09:20
У безработного москвича украли рюкзак с $200 тысячами
09:14
Ведущий шоу "Время покажет" набросился на американца в эфире
09:03
Сексуальная медсестричка показала свои прелести
08:46
Овдовевшая Максакова рассказала о романе
08:41
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
08:37
Американцы арестовали россиянку за похищение собственного ребенка
08:11
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
22:01
Известного адвоката застрелили в центре Афин
21:57
Место крушения истребителя в Испании сняли на видео
21:50
Брак Аршавина разбил двойной кризис
21:35
Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
21:24
Как умирал бывший муж Распутиной
21:09
Утерянный бюст Наполеона скрывала мэрия города в США
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах и косухе
Дианы Шурыгиной больше нет
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
Шоу-бизнес

Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"

Александр Градский. Фото: 1tv.ru
На Первом канале вышел последний выпуск слепых прослушиваний шестого сезона шоу "Голос". Наставники полностью сформировали свои команды, однако в финальном выпуске не обошлось без курьезов.
прочитано 15996 раз

К последнему выпуску слепых прослушиваний явный недобор участников был у Александра Градского: в его команде находилось всего 11 исполнителей. К концу же выпуска Александр Борисович, выражаясь карточными терминами, перебрал. Когда в команду Градского уже вошли Софья Онопченко из Воронежа, ростовчанин Заали Саркисян и Анна Кадышева из Сызрани, мэтр не смог удержаться и нажал на кнопку.

ПО ТЕМЕ

Билан забыл слова своего хита на шоу "Голос"

Участницу "Голоса" довели до невменяемости на сцене

Градского довели до истерики на шоу "Голос"

 6-й сезон шоу "Голос"

Сюжеты 6-й сезон шоу "Голос"

Нарушить правила Градского вынудил Мишель Мстоян, исполнивший How Do You Keep The Music Playing. Примечательно, что Александр Борисович первым нажал на кнопку, чем привел в восторг группу поддержки Мишеля. За кулисами начался настоящий переполох – друзья исполнителя радовались и обнимали друг друга.

"Я повернулся, потому что вы мне понравились. Я не имею права выбирать", – развел руками мэтр. Спасла ситуацию Пелагея, успевшая до окончания песни стукнуть по красной кнопке. Таким образом Мишель не остался без наставника.

Со следующей недели (с 21 октября) в "Голосе" стартует этап поединков. Наставники должны будут разбить команды на дуэты. По результатам выступления пары, один из ее участников покинет шоу. Пока же в шестом сезоне "Голоса" участвуют:

Александр Огородников, Ладислав Бубнар, Антон Лаврентьев, Алла Меунаргия, Алексей Сафиулин, Евгения Романес, Анаит Погосян, Василина Горожанкина, Дмитрий Караневский, Филип Бальзано, Антонелло Кароцца, Июлина Попова, Мишель Мстоян – наставник Пелагея.

Анастасия Белявская, Анна Просекина, Александр Казаков, Леонсия Эрденко, Александр Казаков, Денис и Максим Захарченко, Арсений Бородин, Дима Вебер, Альбина Юсупова, Ян Гэ, Данил Буранов, Анастасия Зорина, Нина Шацкая, Брендон Стоун, Светлана Иванова и Мария Зиброва – команда Димы Билана.

Альдона Цкуа, Лора Горбунова, Павел Иванов, Светлана Сыропятова, Софья Онопченко, Селим Алахяров, Оксана Войтович, Дмитрий Янковский, Марианна Савон, Наталья Герасимова, Виталий Селютин, Заали Саркисян, Анна Кадышева – наставник Александр Градский.

Диана Шалжиян, Тимофей Копылов, Ясмани Ангуло Сильва, Михаил Гришунов, Олика Громова, Дэйв Дарио, Давид Тодуа, Дарья Винокурова, Екатерина Трубилина, Юлия Валеева, Виктория Олизе, Вячеслав Задорожный, Габриэль Купатадзе, Мария Кабашова – команда Леонида Агутина.

Автор: Алёна Нестерова14 октября 2017, 11:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд решился на штурм "Голоса"

567

комментарии

Политика

Путин готовит очень важное заявление
Санкции США оказались бессмысленными
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Запад опорочил любовь Путина к животным

Шоу-бизнес

Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком
Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"
Ковальчук поздравляют с рождением ребенка
Известный миллионер рассказал о разводе Влада Сташевского

Проишествия

В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
За час на девушку-подростка напали три насильника

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Москвичей учат языку музыки
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Шоу-бизнес

Браку Шурыгиной осталось всего два месяца

Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Шоу-бизнес

Известный миллионер рассказал о разводе Влада Сташевского

Певец и его экс-супруга оказались разными людьми
Общество

Сестра рассказала правду о жизни погибшей в Доминикане россиянки

Женщины созванивались каждый день
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" накинулась на беременную Рапунцель

Общественность сочла, что Ольга сама виновата в распаде семьи

Гороскоп

Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится
Совет на выходные
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"

Фоторепортажи

Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
Жертвы насилия из "Дома-2"
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
Сексуальная медсестричка показала свои прелести

Спорт

Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным

Регионы

Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
Женщина избила пенсионерку за замечание (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru