Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение

Ясновидящая Марианна Абравитова раскрыла судьбу режиссера Федора Бондарчука. Таролог считает, что деятелю кино нужно пересмотреть отношение к людям.

"Ничего глобально плохого после этой разборки с коллегой по "цеху", режиссером Александром Молочниковым, Федора Бондарчука не ждет. История рассосется сама собой, пройдет как вода сквозь пальцы. Но вообще карты говорят, что именитый режиссер "скор на расправу" – абсолютно не сдержан ни на язык, ни на применении силы. Возможно даже поднимает руку на женщин", – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Судя по раскладу Таро, таких историй в жизни Федора целый шлейф. "Вижу его вспыльчивым и эмоциональным человеком. Вряд ли недавняя неприятная ситуация – новость для тех, кто его окружает, – пояснила медиум. – Молочников, скорее всего, не будет предпринимать каких-либо действий, чтобы наказать обидчика. В этой истории Александр отчасти виноват сам, и его позиция достаточно провокационная. Он получил по физиономии не за случайно брошенное слово, была целая череда неприятных бесед между двумя мужчинами. А это происшествие лишь немного разрядило обстановку".

Карты Таро дают совет Бондарчкуку. "Федору нужно пересмотреть свое отношение к людям и научиться сдерживать эмоции. В противном случае, подобное поведение рано или поздно приведет его к серьезным конфликтам, в результате которых режиссеру придется жестко ответить за свои действия. Множество похожих историй просто сходили ему с рук, и вот случайно агрессивное поведение попало на видео. Запись, обнародованная в сети, является своего рода знаком, над которым Бондарчуку стоит задуматься", – предупредила Абравитова.