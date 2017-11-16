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Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру

Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
В Сети появилось видео, на котором запечатлена разборка режиссеров Федора Бондарчука и Александра Молочникова. В какой-то момент нервы у Федора сдали, и он нанес удар кулаком в лицо коллеги.
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На записи, явно сделанной украдкой, Федор Бондарчук в кабинете что-то эмоционально высказывает сидящему на краешке стола Александру Молочникову. Тот не менее экспрессивно отвечает старшему коллеге. В качестве убеждения 25-летний режиссер хлопнул обеими руками по столу.

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Тут нервы Бондарчука не выдержали. Метким ударом кулака в челюсть Федор вмиг успокоил Александра. А потом сильно толкнул схватившегося за лицо Молочникова. Затем взбешенный Бондарчук вышел из кабинета, оставив оппонента приходить в себя.

Говорят, Федор Бондарчук, продюсировавший фильм, снятый Александром Молочниковым, оказался недоволен стартом проката. Речь идет о картине "Мифы" – в ней рассказывается об иностранце, который случайно попадает в самую гущу жизни российских знаменитостей.

По ходу фильма выясняется, что все представления о жизни звезд – мифы, и главный герой пытается помочь представителям шоу-бизнеса – шоуменам, актерам и продюсерам.

Интересно, что позднее, в интервью "Дождю", Александр Молочников не стал комментировать скандал с Федором Бондарчуком. Режиссер оказался немногословен, отметив, что у него "нормальные отношения с продюсером", и заявив, что предпочитает не обсуждать подробности частной жизни. "Лучше спросите у самого продюсера, почему так случилось", – туманно сказал Александр Молочников.

Отметим, что фильм стартовал в широком прокате лишь сегодня, 16 ноября. В нем сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иван Ургант, Паулина Андреева, Андрей Смоляков и многие другие известные артисты.

Автор: Наталья Аряева16 ноября 2017, 16:56
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