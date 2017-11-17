Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука

В Сети распространилось видео, на котором Федор Бондарчук наносит удар в лицо молодому режиссеру Александру Молочникову. Продюсер Татьяна Миронова, посмотрев ролик, высказала уверенность, что потасовка – это профессиональная постановка.

Посмотрев короткий ролик, продюсер Татьяна Миронова сразу заявила, что речь идет о художественной съемке. Более того, сама постановка кадра говорит о многом. "Вот этот проезд камеры из-за угла, то есть флер такой художественной съемки с телефона. И сам удар – это правда очень смешно. Прекрасная игра. Такой плохой телесериал. Игра точно оттуда. Поэтому я абсолютно уверена, что Федор не бил своего молодого режиссера", – заявила Миронова.

Татьяна указала на то, что камера включилась в очень удачный момент, что тоже говорит о постановочном характере потасовки. "Мы с вами начинаем ругаться, и кто-то это увидел. Конечно, этот кто-то подбежит, и кадр начнется не с ровной панорамы, а с дергающегося плана", – цитирует продюсера телеканал "360".

Солидарен с Татьяной Мироновой актер и каскадер Игорь Шумбасов. Он обратил внимание на сам удар, который Федор Бондарчук нанес Александру Молочникову. "Снято с такого ракурса, что видно двух людей, видно замах, но момент соприкасания кулака с лицом не виден. Такой ракурс используется в кино для постановочных ударов", – отметил специалист.

Шумбасов указал в видео на момент, когда Молочников бьет руками по столу, а потом отклоняется. Якобы это сигнал к тому, что можно наносить удар. "Есть еще такая практика у каскадеров, когда идет контакт, но кулак в этот момент расслабленный, и получается такая пощечина внешней стороной пальцев. Но для этого нужно некое мастерство", – объяснил Игорь Шумбасов.

Ранее официальный представитель Федора Бондарчука Анастасия Авраменко на просьбу журналистов сказать, была ли разборка между режиссерами инсценирована или произошла на самом деле, ответила коротко: "Без комментариев".