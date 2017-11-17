Федор Бондарчук ответит за избиение

Разборкой Федора Бондарчука и Александра Молочникова заинтересовалась полиция. Причем не имеет значения, была ли она инсценирована или произошла на самом деле.

На днях в СМИ попало видео, в котором Федор Бондарчук нецензурно оскорбляет режиссера Александра Молочникова, а затем наносит ему удар по лицу. Ролик, мгновенно ставший бешено популярным, вызвал широкий общественный резонанс. Более того, он породил легенду, что это постановка, призванная привлечь внимание к фильму "Мифы", продюсером которого является Бондарчук, а режиссером – Молочников.

Однако, независимо от того, является ли это видео хорошо срежиссированной рекламой, действия Бондарчука привлекли внимание правоохранительных органов. В настоящее время начальнику главного управления МВД России по городу Москве генерал-майору полиции Олегу Баранову направлено обращение Александра Хаминского.

Член Общественного совета столичного главка МВД попросил провести проверку по данному факту и принять процессуальное решение в соответствии с российским законодательством. Как подтвердил Dni.Ru Александр Хаминский, в своем обращении он ссылается на то, что видео содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП России "Оскорбление", то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

"А в целях возбуждения дела по статье 5.61 КоАП РФ заявление потерпевшего не требуется, поскольку в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются в том числе сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения", – объяснил Александр Хаминский.

