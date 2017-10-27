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Гороскоп

Ковальчук и Чумаков снова станут родителями

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова произошло радостное событие – молодые артисты стали родителями. Как складываются их отношения, и как рождение ребенка отразиться на семейной жизни артистов, Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
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"О паре Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова не скажешь ничего выдающегося. В их отношениях все довольно стабильно и стандартно, если не сказать скучно. Рождение ребенка было для них долгожданным событием. Оба этого очень хотели, были полностью к этому готовы и сейчас действительно счастливы. На волне этого счастья они довольно быстро захотят завести второго ребенка, так что очень скоро Ковальчук снова забеременеет. Это, наверное, будет самым ярким событием в их отношениях в ближайшее время", - рассказала Марианна Абравитова.

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Медиум уверена, что во взглядах на семью и планах на будущее они идеально подходят друг другу. "Разлада в паре и расставания я точно не вижу. Их ждет долгий брак, базирующийся не на эмоциональной, а на рациональной основе. Надо сказать, что несколько провокаций, грозящих пошатнуть их отношения, Юлия и Алексей уже выдержали, и не поддались на них в силу того, что оба уверенны друг в друге и в осознанности своего выбора", – сказала гадалка.

Что касается карьеры, то, по словам Абравитовой, оба в ближайшие годы будут поддерживать тот уровень, которого на данный момент достигли. "Но выше головы ни один из них уже не прыгнет, и каких-то сумасшедших взлетов и бешеной популярности ожидать не стоит. Основная реализация в их жизни все-таки будет проходить в сфере семейного благополучия. Хочу отметить, что сфера финансов у обоих является проблемной зоной в карме. То есть деньги, конечно, будут, но и проблем с ними много. Это могут быть суды, какие-то разбирательства и дележка", – предупредила она. 

27 октября 2017, 22:00
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Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании

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