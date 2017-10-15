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Юлия Ковальчук показала первое фото дочки

Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Информация о том, что певица, актриса и ведущая Юлия Ковальчук родила дочь нашла свое подтверждение. На своей странице в Instagram она опубликовала первый снимок ребенка.
прочитано 1401 раз

На своей странице в Instagram Юлия Ковальчук выложила фотографию ножек младенца. Подписчики певицы не стали скрывать умиления.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

В подписи к снимку Ковальчук поделилась своими мыслями по поводу радости материнства. "...нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость...спасибо Боженьке , любимому и всем докторам , кто был рядом за доченьку🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)

"Мурашки по телу", "Поздравляем!!!", "Поздравляю с рождением доченьки! 💐🌺🌼🌹 Здоровья ей и Вам!", "Поздравляю!!! Здоровья всей Вашей семье и всего самого наилучшего!!!💐👌❤👼👨‍👩‍👧", – поклонники явно пребывали в восторге от произошедшего.

Напомним, данные о том, что Юлия Ковальчук родила дочь, появились еще 13 октября. Однако тогда сама она никак не прокоментировала эту новость. Ее последующий пост в Instagram развеял все сомнения.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято.

Автор: Геннадий Куприянов15 октября 2017, 11:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании

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