Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук

Алексей Чумаков дал откровенное интервью. Певец рассказал о разводе с Юлией Ковальчук.

Алексей Чумаков стал очередным звездным гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он ответил на вопросы об отношениях с супругой Юлией Ковальчук. Недавно влюбленные отметили четырехлетие со дня свадьбы. А вместе они уже почти десять лет.

13 октября у них родилась дочь. Влюбленные долго скрывали беременность. Чумаков подчеркнул, что ребенок у них появился естественным путем, без посторонней помощи. "Это было настолько для нас важно, пока ни для кого не раскрывать, наш мирочек, поэтому знали только я, Леша и наш врач", – высказалась Юлия Ковальчук в ролике, который показали Чумакову. "Молодые, но зрелые родители", – так охарактеризовала их с певцом Юлия.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Авг 29 2017 в 12:34 PDT

Чумаков присутствовал на родах и теперь с удовольствием выгуливает новорожденную дочь. До крестин родители не говорят имени малышки и не показывают ее. Но Алексей признался, что девочка больше похожа на него. Семья живет в большом двухэтажном доме в Подмосковье. У них часто бывают гости.

Жилище они приобрели готовое, но сделали грандиозный ремонт. Причем во время его Юлия и Алексей не ругались. Дом оформлен на двоих, каждый зарабатывает деньги, но сколько, не знают. При этом все семейные траты у них общие. Артист рассказал, что у них с Юлией нет брачного контракта, и если дело дойдет до развода, он уйдет, ничего с собой не взяв.

Так было и в предыдущих отношениях Чумакова. Певец сообщил, что разорвал отношения и ушел в одних трусах и с тысячью с небольшим рублей в кармане. Алексей объяснил свою позицию тем, что уверен – еще сможет заработать.