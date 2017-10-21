Чумаков расплакался после криков Кудрявцевой

Алексей Чумаков стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о смерти матери, и вопросы ведущей довели его до слез.

В начале шоу Лера Кудрявцева поздравила Алексея Чумакова с рождением дочери и призналась, что когда узнала, то "закричала, завизжала" от счастья и радости за него. Певец с улыбкой поблагодарил за поздравления и начал отвечать на вопросы ведущей. Речь зашла о его детстве и родных.

Алексей Чумаков до 13 лет жил в Самарканде. У него есть брат, который старше его на 12 лет. Отец артиста – известный художник-оформитель. Мать была строгой, но ласковой и никогда не повышала голос. О том, что женщина серьезно больна, стало известно слишком поздно.

"Врач, то ли зубной, то ли когда я родился, занес ей в кровь гепатит. Мы о гепатите узнали случайно. У нее уже был цирроз. Ей было 64 года.. У нее ничего не болело", – рассказал Чумаков.

Было решено перевезти мать артиста из Тюмени в Москву, чтобы попытаться облегчить состояние. Медики в столице дали ей 5-6 месяцев жизни. Однако на консилиуме присутствовал врач, у которого мать тоже страдала от аналогичного заболевания, он решил сделать все, чтобы спасти родительницу Чумакова. В итоге, она прожила шесть лет.

Сам певец не скрывает, что это были сложные, но счастливые годы. "Не было ни одной ночи, когда я спокойно спал", – признался исполнитель. Он ждал, когда ему позвонят и скажут страшную новость. Однажды ему действительно позвонили и сообщили, что мать в реанимации. Ей дали два, три дня.

Когда Кудрявцева спросила, что сказала ему мать перед смертью, Чумаков закрыл лицо руками и надолго замолчал. Было видно, что он пытается справиться с собой и заглушить вырывающиеся из горла рыдания. Лера тоже пыталась держать себя в руках.

Сегодня на НТВ #секретнамиллион�� в 17.00 ❗️ Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Окт 21 2017 в 1:49 PDT

"Вы этого добивались? Добились. Ну на хрен я плачу на всю страну?" – утирая слезы, задал риторический вопрос Чумаков. Справившись с эмоциями, Алексей ответил, что не хочет рассказывать, но уточнил, что она пожелала ему счастья. Алексей остался с отцом и старшим братом. Они, кстати, пришли в студию и поддержали певца. А вот отвечать на вопрос стоимостью миллион рублей Чумаков отказался.