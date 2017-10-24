Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
"Я бы не сказала, что у Пелагеи все так ровно и гладко, как она пытается преподнести. Певица заявляет, что ее совесть чиста, и никого она из семьи не уводила. Однако, я вижу, что все не так однозначно в этой истории", – заявила экстрасенс. Абравитова добавила, что не видит точку в отношениях Телегина и ее бывшей жены.
"Их отношения уже и были безвозвратно испорчены. Было полное отсутствие интереса к жене и даже раздражение. Но скажем так: если бы не было Пелагеи, он бы все-таки еще жил с ней. Действительно, он полюбил Пелагею, здесь все искренне, так что по большому счету можно сказать, что ее совесть действительно чиста, ведь ей он сразу заявил, что с бывшей женой поставлена точка. Но он не сказал всю правду: иллюзию отношений с ней он все-таки поддерживал. Честней было бы искренне все озвучить своей жене, чтобы она не питала иллюзий, и не получилось такой истории", – отмечает она.
Брак певицы и спортсмена будет крепким и длительным, считает таролог. "Возможно еще деторождение, причем ребенка противоположного пола. На самом деле Пелагея по судьбе должна быть многодетной мамой, причем мамой очень талантливых, воспитанных и прекрасных детей, как мама она реализует себя самым лучшим образом", – добавила Абравитова.
Высказалась ясновидящая и о карьере Пелагеи и ее спутника. "Что касается профессионального развития, то впереди певицу тоже ждет успех и долгий период непрерывного развития без пауз, застоев и даже творческих кризисов, которые часто бывают у других артистов. Надо сказать, что она – большая молодец, что смогла найти ту самую золотую середину между карьерой, семейной жизнью и всем остальным, и в итоге сможет себя реализовать во всем одинаково успешно. Что касается Ивана, то его профессиональное развитие будет складываться не так гладко, но все-таки в итоге приведет к тому, чего он сам хочет", – заключила она.
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