Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи

Известная певица Пелагея попала в новый скандал: артистка высказалась об отношениях своего мужа Ивана Телегина с бывшей женой Евгенией. Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова узнала, что скрывал хоккеист.

"Я бы не сказала, что у Пелагеи все так ровно и гладко, как она пытается преподнести. Певица заявляет, что ее совесть чиста, и никого она из семьи не уводила. Однако, я вижу, что все не так однозначно в этой истории", – заявила экстрасенс. Абравитова добавила, что не видит точку в отношениях Телегина и ее бывшей жены.

"Их отношения уже и были безвозвратно испорчены. Было полное отсутствие интереса к жене и даже раздражение. Но скажем так: если бы не было Пелагеи, он бы все-таки еще жил с ней. Действительно, он полюбил Пелагею, здесь все искренне, так что по большому счету можно сказать, что ее совесть действительно чиста, ведь ей он сразу заявил, что с бывшей женой поставлена точка. Но он не сказал всю правду: иллюзию отношений с ней он все-таки поддерживал. Честней было бы искренне все озвучить своей жене, чтобы она не питала иллюзий, и не получилось такой истории", – отмечает она.

Брак певицы и спортсмена будет крепким и длительным, считает таролог. "Возможно еще деторождение, причем ребенка противоположного пола. На самом деле Пелагея по судьбе должна быть многодетной мамой, причем мамой очень талантливых, воспитанных и прекрасных детей, как мама она реализует себя самым лучшим образом", – добавила Абравитова.

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) Янв 20 2017 в 6:57 PST

Высказалась ясновидящая и о карьере Пелагеи и ее спутника. "Что касается профессионального развития, то впереди певицу тоже ждет успех и долгий период непрерывного развития без пауз, застоев и даже творческих кризисов, которые часто бывают у других артистов. Надо сказать, что она – большая молодец, что смогла найти ту самую золотую середину между карьерой, семейной жизнью и всем остальным, и в итоге сможет себя реализовать во всем одинаково успешно. Что касается Ивана, то его профессиональное развитие будет складываться не так гладко, но все-таки в итоге приведет к тому, чего он сам хочет", – заключила она.