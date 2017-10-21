Пелагея впервые о скандале: Никого из семьи я не уводила

В документальном фильме Первого канала Пелагея впервые рассказала о начале романа с хоккеистом Иваном Телегиным. Певица заявила, что ее совесть чиста.

"Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно", – сказала наставница шоу "Голос-6".

При этом Пелагея призвала не верить слухам. "Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила…Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее. Никого из семья я не уводила", – отметила певица.

По словам Пелагеи, ее отношения с Телегиным начались, когда семья хоккеиста уже распалась. Сам же Иван предпочел не говорить о бывшей супруге и весь фильм рассказывал о своей любви к Пелагее.

"Нас познакомила лучшая подруга. С первых минут нашего общения я был восхищен. Она такая воздушная, нежная… Хотелось ее просто взять, обнять и никуда не отпускать", – вспомнил первую встречу с артисткой хоккеист.

Теперь муж во всем поддерживает Пелагею, приходит на съемки шоу "Голос" и трогательно заботится о ней в перерывах. "Сильной женщине нужен сильный мужчина, который будет стеной, за которой она чувствует себя защищенной", – пояснил Телегин.

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) Янв 20 2017 в 6:57 PST

История любви певицы и хоккеиста началась весной 2016 года. Первые слухи о романе появились, когда Пелагея зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Тогда общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была жена и маленький ребенок.

Но певица и хоккеист несмотря на пересуды поженились. Свадьба состоялась 16 июня 2016 года в Кутузовском загсе Москвы. При этом счастливые супруги ни слова не сказали об этом прессе.